Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

रीवा में तालिबानी इंसाफ! चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई, दबंगों ने पिटाई का वीडियो बनाकर किया वायरल

Rewa News-रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र से तालिबानी सजा जैसी अमानवीय मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो गढ़ थाना क्षेत्र के कटरा के पास का है, जहां साकेत परिवार से जुड़े दलित युवकों को चोरी के शक में उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा गया. वीडियो में युवकों की चीख-पुकार साफ देखी जा सकती है. यह वीडियो एक-दो दिन पुराना बताया जा रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 07, 2026, 09:28 PM IST
Rewa Viral Video-मध्यप्रदेश के रीवा में एक बार फिर दबंगों का आतंक देखने को मिला है, जहां युवक की जमकर पिटाई की गई. गढ़ थाना क्षेत्र के कटरा गांव में युवक को चोरी के शक में बेरहमी से पीटा गया. इस घटना का वीडियो मारपीट करने वाले बदमाशों ने बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. 

चोरी के शक में पिटाई
मिली जानकारी के अनुसार, गांव में हाल के दिनों में चोरी हुई थी. इस चोरी का आरोप साकेत परिवार के एक युवक पर लगाया गया था. इसी आरोप को लेकर कुछ दबंगों ने युवक को पकड़ लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की. वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कई लोग मिलकर एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं. 

दंबगों ने बनाया वीडियो
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरानी की बात यह है कि कि मारपीट करने वाले दबंगों ने ही पिटाई का वीडियो बनाया और फिर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस वीडियो में युवक की चीख-पुकार साफ सुनाई दे रही है. युवक को दबंगों ने जमीन पर गिराकर लात-घूंसों ने जमकर पीटा. यह वीडियो अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

युवक को उल्टा करके पीटा गया
वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि युवक को दबंगों ने तालिबानी अंदाज में सजा दी. पीड़ित को उल्टा करके पीटा गया और पैर पकड़कर जमीन पर गिराया गया. यह दृश्य बेहद अमानवीय और भयावह है. ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की सजा कानून के खिलाफ है, लेकिन दबंगों ने मारपीट कर कानून को हाथ में लिया. ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस तरह के मामलों में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो दबंगों का हौसला और बढे़गा. 

