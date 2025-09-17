नेताजी का नया अंदाज, सांसद ने बच्चों को रगड़-रगड़कर नहलाया, कपड़े भी धोए और नाखून काटे

MP News-मध्यप्रदेश के रीवा में सांसद जनार्दन मिश्रा जिले के बड़ागांव पंचायत पहुंचे, जहां उनका अलग अंदाज देखने को मिला. सांसद जनार्दन मिश्रा ने मुसहर समाज के बच्चों को नहलाया. फिर उनके नाखून काटे और गंदे कपड़े भी धोए. उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को समझाया कि साफ-सफाई क्यों जरूरी है. सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि साफ-सुथरे रहकर ही स्वस्थ जीवन संभव है.

सेवा पखवाड़ा के तहत गांव पहुंचे

दरअसल, सांसद जनार्दन मिश्रा मंगलवार को सेवा पखवाड़ा के तहत गांव में पहुंचे थे. उन्होंने बच्चों को नहलाते समय ग्रामीण महिलाओं को यह समझाया कि बच्चों को सही ढंग से नहलाना और कपड़े साफ करना क्यों जरूरी है. सांसद मिश्रा ने कहा कि स्वच्छता जीवन का अहम हिस्सा है. साफ-सुथरे रहकर ही स्वस्थ जीवन संभव है.

बच्चों को स्कूल भेजने की पहल

बच्चों को नहलाने और कपड़े धोने के बाद सांसद ने उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार भी किया. साथ ही उन्होंने बच्चों के माता-पिता से कहा कि वे पढ़ाई के साथ बच्चों की स्वच्छता पर ध्यान दें. उन्होंने कहा कि जब बच्चे साफ-सुथरे होकर स्कूल जाएंगे, तभी उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा. साथ ही वे शिक्षा के महत्व को समझ पाएंगे.

पहले भी कर चुके हैं पहल

यह पहली बार नहीं है इससे पहले भी सांसद जनार्दन मिश्रा चर्चा बटोर चुके हैं. इससे पहले भी वे स्वच्छता अभियान के तहत खुद हाथों से शौचालय साफ कर चुके हैं. तब भी उनका यह कदम खूब चर्चा में रहा था. गांव में मौजूद लोग भी सांसद को बच्चों को नहलाते और कपड़े धोते देख हैरान रह गए हैं.

