MP से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब रोजाना चलेगी ये स्पेशल ट्रेन, जानें टाइम टेबल और रूट

Rewa to Mumbai Train: मध्य प्रदेश से मुंबई की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है. पिछले चार साल से स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित हो रही रीवा-सीएसएमटी ट्रेन को अब नियमित कर दिया गया है.
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Rewa to Mumbai Train: मध्यप्रदेश से मुंबई जाने वाले यात्रियों को लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है. पिछले चार साल से स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित हो रही रीवा-सीएसएमटी ट्रेन को अब नियमित कर दिया गया है. रीवा-CSMT ट्रेन अभी हर गुरुवार को रीवा से रवाना होती है और अगले दिन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचती है. एक बार नियमित हो जाने के बाद इसके समय-सारिणी में कुछ बदलाव संभव हैं. खास बात यह है कि अब इस ट्रेन से जुड़ी परिचालन संबंधी देरी की समस्या में कमी आने की उम्मीद है.
यह ट्रेन पहली बार 28 अप्रैल 2022 को शुरू की गई थी और तब से अब तक इसे करीब 20 बार इसकी समय सीमा बढ़ाई गई है. अब रेलवे ने इसे स्थायी रूप से चलाने का निर्णय लेते हुए नियमित संचालन के लिए मंजूरी दे दी है. ट्रेन नंबर 02187 हर गुरुवार को 15:50 बजे रीवा से रवाना होती है और अगले दिन 12:20 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचती है. वापसी की यात्रा में ट्रेन नंबर 02188 हर शुक्रवार को 13:30 बजे मुंबई से रवाना होती है और शनिवार सुबह 09:45 बजे रीवा पहुंचती है. इस ट्रेन के कुल 16 स्टॉपेज हैं और इसमें 24 कोच हैं. इनमें 12 स्लीपर कोच, 4 थर्ड AC कोच, 1 सेकंड AC कोच, 1 फर्स्ट AC कोच, 4 जनरल कोच और 2 ब्रेक SLR कोच शामिल हैं.
रीवा से मुंबई ट्रेन का पूरा शेड्यूल
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