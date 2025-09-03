रात में जमकर किसानों पर बरसाई लाठियां, सुबह खिलाए पुलिस ने बिस्किट, बोली- असामाजिक तत्वों को मारा

MP News-मध्यप्रदेस के रीवा में मंगलवार रात में खाद लेने के लिए लाइन में खड़े किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. पुलिस के लाठीचार्ज में किसानों को चोटें भी आईं. वहीं इस घटना के अगले दिन यानी बुधवार को पुलिस ने किसानों को बिस्किट और टॉफी बांटे. जिसके फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए. लाठीचार्ज पर पुलिस का कहना है कि लाठीचार्ज किसानों पर नहीं बल्कि असामाजिक तत्वों पर किया गया था. एसपी का कहना है कि कुछ उपद्रवियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी.

असामाजिक तत्वों पर किया था लाठीचार्ज

इस मामले को लेकर रीवा एसपी विवेक सिंह ने कहा कि लाठीचार्ज किसानों पर नहीं, बल्कि असामाजिक तत्वों पर किया गया. एसपी का दावा है कि यह घटना पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थी. उपद्रवियों ने अधिकारियों से माइक छीनते हुए साउंड सिस्टम गिरा दिया था. हालात को खराब करने के लिए ईंटें जमा की थीं.

किसानों ने एसपी के दावे को किया खारिज

वहीं एसपी के दावे को लेकर किसानों का कहना है वहां कोई भी असामाजित तत्व मौजूद नहीं था, बल्कि खाद की कमी से परेशान किसान ही थे. कई बुजुर्गों और महिलाओं के चोटिल होने की बात सामने आई है. एसपी के दावे के बाद भी पुलिस अभी तक किसी आरोपी की पहचान नहीं कर पाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस ने खड़े किए सवाल

बुधवार को पुलिस ने किसानों को बिस्किट और टॉफियां बांटी और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए निशाना साधते हुए कहा कि जब किसानों को 10-10 दिन लाइन में खड़े रहने पर खाद नहीं मिल रही, तो टॉफी-बिस्किट से क्या होगा. रीवा पुलिस की यह नीति बन गई है कि पहले किसानों को लाठी मारो, फिर बच्चों की तरह उन्हें टॉफी पकड़ा दो. क्या जिले के किसान टॉफी खाने के लिए लाइन में लगते हैं, आज के बच्चे भी टॉफी खुद खरीद लेते हैं, आप किसानों को खाद दो.

यह भी पढ़ें-किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर CM मोहन हुए नाराज, बोले-हटाना होगा कलेक्टर, नहीं चला पा रहे जिला

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Rewa की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!