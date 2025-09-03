 रात में जमकर किसानों पर बरसाई लाठियां, सुबह खिलाए पुलिस ने बिस्किट, बोली- असामाजिक तत्वों को मारा
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2907697
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

रात में जमकर किसानों पर बरसाई लाठियां, सुबह खिलाए पुलिस ने बिस्किट, बोली- असामाजिक तत्वों को मारा

Rewa Police Lathicharge-रीवा में पुलिस ने खाद लेने के लिए लाइन में किसानों पर लाठीचार्ज किया था. बुधवार को पुलिस ने पुलिस को बिस्किट और टॉफी बांटते हुए फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए. पुलिस का कहना है कि किसानों पर नहीं बल्कि असामाजिक तत्वों पर लाठीचार्ज किया गया था. इस घटना पर सीएम ने भी नाराजगी जताई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रात में जमकर किसानों पर बरसाई लाठियां, सुबह खिलाए पुलिस ने बिस्किट, बोली- असामाजिक तत्वों को मारा

MP News-मध्यप्रदेस के रीवा में मंगलवार रात में खाद लेने के लिए लाइन में खड़े किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. पुलिस के लाठीचार्ज में किसानों को चोटें भी आईं. वहीं इस घटना के अगले दिन यानी बुधवार को पुलिस ने किसानों को बिस्किट और टॉफी बांटे. जिसके फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए. लाठीचार्ज पर पुलिस का कहना है कि लाठीचार्ज किसानों पर नहीं बल्कि असामाजिक तत्वों पर किया गया था. एसपी का कहना है कि कुछ उपद्रवियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी. 

असामाजिक तत्वों पर किया था लाठीचार्ज
इस मामले को लेकर रीवा एसपी विवेक सिंह ने कहा कि लाठीचार्ज किसानों पर नहीं, बल्कि असामाजिक तत्वों पर किया गया. एसपी का दावा है कि यह घटना पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थी. उपद्रवियों ने अधिकारियों से माइक छीनते हुए साउंड सिस्टम गिरा दिया था. हालात को खराब करने के लिए ईंटें जमा की थीं.

किसानों ने एसपी के दावे को किया खारिज
वहीं एसपी के दावे को लेकर किसानों का कहना है वहां कोई भी असामाजित तत्व मौजूद नहीं था, बल्कि खाद की कमी से परेशान किसान ही थे. कई बुजुर्गों और महिलाओं के चोटिल होने की बात सामने आई है. एसपी के दावे के बाद भी पुलिस अभी तक किसी आरोपी की पहचान नहीं कर पाई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस ने खड़े किए सवाल 
बुधवार को पुलिस ने किसानों को बिस्किट और टॉफियां बांटी और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए निशाना साधते हुए कहा कि  जब किसानों को 10-10 दिन लाइन में खड़े रहने पर खाद नहीं मिल रही, तो टॉफी-बिस्किट से क्या होगा. रीवा पुलिस की यह नीति बन गई है कि पहले किसानों को लाठी मारो, फिर बच्चों की तरह उन्हें टॉफी पकड़ा दो. क्या जिले के किसान टॉफी खाने के लिए लाइन में लगते हैं, आज के बच्चे भी टॉफी खुद खरीद लेते हैं, आप किसानों को खाद दो.

यह भी पढ़ें-किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर CM मोहन हुए नाराज, बोले-हटाना होगा कलेक्टर, नहीं चला पा रहे जिला

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Rewa की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsrewa newsrewa lathicharge

Trending news

mp news
रात में जमकर किसानों पर बरसाई लाठियां, सुबह खिलाए पुलिस ने बिस्किट, उठे सवाल
mp news
किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर CM मोहन हुए गुस्सा,बोले-हटाना होगा कलेक्टर, जताई नाराजगी
indore news
IIT Indore का अनोखा आविष्कार, अब दिन-रात हर मौसम में पानी और हवा से पैदा होगी बिजली!
indore news
MY अस्पताल में लापरवाही का आलम, चूहे के काटने से दूसरे नवजात की भी मौत, होगी जांच
mp news
कलेक्टर ने दिखाई उंगली, MLA ने दिखाया झापड़; BJP की डैमेज कंट्रोल की कोशिश, लेकिन...
bhopal news
पहले गला दबाया, फिर कर दी गला रेतकर हत्या; BF मुबीन क्यों बना जान का दुश्मन?
mp news
बाल कल्याण समिति का कारनामा, रेप पीड़िता को आरोपी के घर भेजा, हुआ दोबारा दुष्कर्म
indore news
48KM लंबा ग्रीन फील्ड, 4 लेन, 34 अंडरपास...इंदौर-उज्जैन सफर करने वालों को बड़ी सौगात
gwalior news
ग्वालियर HC ने सिविल जज को लगाई फटकार, कहा- कानून की समझ नहीं तो दोबारा लो ट्रेनिंग!
sukma news
एनकाउंटर का खौफ, सुकमा में एक साथ 20 नक्सलियों ने किया सरेंडर, महिलाएं भी शामिल
;