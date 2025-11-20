शिकायत लिखवाने आया तो बनाया 'नौकर'! थाने में नाबालिग से पुलिस ने कराया टॉयलेट साफ, पुलिसकर्मी पान मसाला बनाते दिखे

Rewa Viral Video-मध्यप्रदेश के रीवा जिले में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. बिछिया थाना पुलिस पर आरोप है कि मारपीट की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे फरियादियों से न केवल शिकायत नहीं लिखी गई, बल्कि उल्टा उन्हें अपमानित किया गया. आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने एक नाबालिग से थाने का टॉयलेट साफ करवाया. इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसे पीड़ित ने स्वंय रिकॉर्ड कर एसपी को सौंपा है.

नाबालिग को झेलनी पड़ी बेइज्जती

फरियादी सुरेंद्र यादव ने बताया कि वह अपने साथ हुए हमले की रिपोर्ट लिखाने थाने गया था. उस पर मुन्ना यादव, लाला यादव, अरुण यादव समेत छह लोगों ने मारपीट की थी, जिसमें उसके सिर पर गंभीर चोट लगी. न्याय की उम्मीद में वह बिछिया थाना पहुंचा, लेकिन वहां उसकी शिकायत दर्ज करने के बजाय उसे और उसके नाबालिग भांजे को बेइज्जती झेलनी पड़ी.

टॉयलेट साफ कराया

सुरेंद्र ने आरोप लगाया कि थाने में मौजूद पुलिसकर्मी ने उसके नाबालिग भांजे को बुलाया और हाथ में पानी से भरा डिब्बा पकड़ा दिया. इसके बाद उसे टॉयलेट में पानी भरने और सफाई करने के लिए कहा गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वर्दी में खड़ा पुलिसकर्मी खुद पान मसाला बना रहा है, जबकि नाबालिग बच्चे से शौचालय साफ कराया जा रहा है. पीड़ित का कहना है कि वह घायल हालत में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने आरोपी पक्ष का साथ दिया और उसके साथ नौकर जैसा बर्ताव किया गया. आरोपियों में एक सरकारी कर्मचारी शामिल है, जिसे बचाने के लिए पुलिस मामले को दबा रही है.

एसपी और आईजी कार्यालय में की शिकायत

सुरेंद्र यादव ने कहा कि उसने पहले भी कई बार एसपी और आईजी कार्यालय में शिकायत की है, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह गुरुवार को फिर एसपी ऑफिस पहुंचा और वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मां की. उसने यह भी कहा कि बच्चों से जबरन काम करवाना न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ भी है.

