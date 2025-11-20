Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3011776
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

शिकायत लिखवाने आया तो बनाया 'नौकर'! थाने में नाबालिग से पुलिस ने कराया टॉयलेट साफ, पुलिसकर्मी पान मसाला बनाते दिखे

Rewa News-रीवा में मारपीट की रिपोर्ट लिखाने आए नाबालिग से पुलिसकर्मियों ने थाने का टॉयलेट साफ कराया. फरियादी सुरेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि उसकी शिकायत नहीं लिखी गई, उल्टा पुलिस ने उसके साथ आए नाबालिग भांजे से टॉयलेट साफ कराया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 20, 2025, 06:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शिकायत लिखवाने आया तो बनाया 'नौकर'! थाने में नाबालिग से पुलिस ने कराया टॉयलेट साफ, पुलिसकर्मी पान मसाला बनाते दिखे

Rewa Viral Video-मध्यप्रदेश के रीवा जिले में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. बिछिया थाना पुलिस पर आरोप है कि मारपीट की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे फरियादियों से न केवल शिकायत नहीं लिखी गई, बल्कि उल्टा उन्हें अपमानित किया गया. आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने एक नाबालिग से थाने का टॉयलेट साफ करवाया. इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसे पीड़ित ने स्वंय रिकॉर्ड कर एसपी को सौंपा है. 

नाबालिग को झेलनी पड़ी बेइज्जती
फरियादी सुरेंद्र यादव ने बताया कि वह अपने साथ हुए हमले की रिपोर्ट लिखाने थाने गया था. उस पर मुन्ना यादव, लाला यादव, अरुण यादव समेत छह लोगों ने मारपीट की थी, जिसमें उसके सिर पर गंभीर चोट लगी. न्याय की उम्मीद में वह बिछिया थाना पहुंचा, लेकिन वहां उसकी शिकायत दर्ज करने के बजाय उसे और उसके नाबालिग भांजे को बेइज्जती झेलनी पड़ी. 

टॉयलेट साफ कराया
सुरेंद्र ने आरोप लगाया कि थाने में मौजूद पुलिसकर्मी ने उसके नाबालिग भांजे को बुलाया और हाथ में पानी से भरा डिब्बा पकड़ा दिया. इसके बाद उसे टॉयलेट में पानी भरने और सफाई करने के लिए कहा गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वर्दी में खड़ा पुलिसकर्मी खुद पान मसाला बना रहा है, जबकि नाबालिग बच्चे से शौचालय साफ कराया जा रहा है. पीड़ित का कहना है कि वह घायल हालत में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने आरोपी पक्ष का साथ दिया और उसके साथ नौकर जैसा बर्ताव किया गया. आरोपियों में एक सरकारी कर्मचारी शामिल है, जिसे बचाने के लिए पुलिस मामले को दबा रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी और आईजी कार्यालय में की शिकायत
सुरेंद्र यादव ने कहा कि उसने पहले भी कई बार एसपी और आईजी कार्यालय में शिकायत की है, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह गुरुवार को फिर एसपी ऑफिस पहुंचा और वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मां की. उसने यह भी कहा कि बच्चों से जबरन काम करवाना न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ भी है.

यह भी पढ़ें-पत्नी से हंसी-मजाक करता था ड्राइवर, पति को रास नहीं आई दोनों की दोस्ती, करा दी हत्या

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsrewa newsViral Video

Trending news

madvi hidma last rite
पूवर्ती में हुआ हिड़मा का अंतिम संस्कार, जानिए क्यों पहनाई काली पैंट-शर्ट
mp news
पत्नी से हंसी-मजाक करता था ड्राइवर, पति को रास नहीं आई दोनों की दोस्ती, करा दी हत्या
chhattisgarh news
15 दिनों तक मुक्कों से मारता रहा सौतेला बाप, ढाई साल के मासूम की गई जान, मां शामिल
mp news
6वीं मंजिल से कूदकर स्विमिंग कोच ने की आत्महत्या, 10 साल से लिव-इन रिलेशन में थी
mp news
सड़क हादसे ने बढ़ाया तनाव, घायल का हाल पूछते ही एसआई पर टूट पड़ी भीड़, वीडियो वायरल
Ambikapur News
जनजातीय गौरव दिवस पर बोलीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कहा-महिलाएं समाज की धरोहर हैं
Mohan Yadav
MP में बढ़े 528% टूरिस्ट, 13.41 करोड़ लोग आए घूमने; यहां आते हैं सबसे ज्यादा विदेशी
Mohan Yadav
टाइगर और डायमंड स्टेट का दर्जा, CM बोले- पन्ना ने खुद के साथ MP को किया गौरवान्वित
chhattisgarh road news
छत्तीसगढ़ में बिछेगा सड़कों का जाल! 2,225 करोड़ से 774 नई मार्गों का होगा निर्माण
mp news
नॉर्मल डिलीवरी से महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म, दमोह में लोग कह रहे चमत्कार