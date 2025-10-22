Advertisement
Rewa News-7 साल चली अदालत, फिर भी दरिंदगी जारी! दहेज के लिए पुलिसकर्मी ने पत्नी को पीटा, एंबुलेंस में भेजने की दी धमकी

Rewa News-रीवा में एक पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा है. पत्नी के साथ मारपीट करने बाद उसे कमरे में बंधक बनाकर रखा. पीड़िता ने मारपीट से तंग आकर थाने पहुंचकर आरोपी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 22, 2025, 06:18 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के रीवा में एक पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की. पुलिसकर्मी ने पत्नी को मार-मारकर एक आंख को बुरी तरह से जख्मी कर दिया और फिर उसे बंधक बनाकर कमरे में रखा. पीड़िता अपना इलाज कराने भी डॉक्टर के पास नहीं जा सकी. इस रोज-रोज की मारपीट से तंग आकर पीड़िता थाने पहुंची और पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है. 

डंडों से बेरहमी से की पिटाई
यह घटना बिछिया थाना क्षेत्र स्थित विंध्याचल कॉलोनी पुलिस लाइन की है. पुलिस विभाग में पदस्थ एक पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी को डंडों से बेरहमी से पीट दिया. पीड़िता का आरोप है कि दीपावली के एक दिन पहले और दीपावली के दिन बिना किसी बात उसे कमरे में बंद कर मारपीट की गई. पीड़िता सावित्री बर्मन ने पति राजीव वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. 

पूजा का मंगाया था सामान
पीड़िता सावित्री का कहना है कि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पति से मायके सतना जाने की जिद की थी और पूजा का सामान मंगाया था. इसी बात से नाराज होकर आरोपी पति ने पहले डंडों से जमकर मारपीट की और फिर घायल अवस्था दिनभर कमरे में बंद रखा. त्योहार खराब कर दिया. पीड़िता ने बताया कि शादी 2016 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही पति दहेज के लिए प्रताड़ित करता था. मामला पन्ना के कुटुंब न्यायालय तक पहुंचा था, जहां समझौते के बाद पति उसे रीवा लेकर आया था.

एंबुलेंस में भेजने की देता है धमकी
पीड़िता ने बताया कि मेरा मायका पन्ना जिले में है. पहले भी 7 साल अदालत में मामला चला. जब पत्नी होने के नाते 7 हजार रुपए महीने खर्च दिए जाने की बात आई तो वो पति जज के सामने माफी मांगते हुए मुझे ले आया. कोर्ट में फैसला मेरे पक्ष में किया था, लेकिन इसके बाद भी पति की हरकतें नहीं बदलीं. पति कहता था कि अगर तेरे घर वालों ने यहां आने की हिम्मत की तो सबको एम्बुलेंस में भेजूंगा. मैं पुलिस वाला हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता.

दहेज प्रताड़ना और मारपीट का केस दर्ज 
इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिसकर्मी राजीव वर्मा के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है. मामले में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास

