 'रायशुमारी चोरी हो गई', रीवा में कांग्रेस के नाम से पोस्टर चिपकाए, सियासी महफिलें हुईं गर्म
'रायशुमारी चोरी हो गई', रीवा में कांग्रेस के नाम से पोस्टर चिपकाए, सियासी महफिलें हुईं गर्म

Rewa News-रीवा में कांग्रेस पर रायशुमारी चोरी हो जाने के आरोप लगाते हुए कई चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टर को लेकर सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस ने इसे विपक्ष की साजिश बताया है. पोस्टरों को लेकर अलग-अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 03, 2025, 11:26 PM IST
'रायशुमारी चोरी हो गई', रीवा में कांग्रेस के नाम से पोस्टर चिपकाए, सियासी महफिलें हुईं गर्म

Congress Posters in Rewa-मध्यप्रदेश के रीवा में कांग्रेस पर रायशुमारी चोरी हो जाने के आरोप लगाते हुए चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टर में लिखा है कि राहुल गांधी रीवा में रायशुमारी चोरी हो गई, रीवा कांग्रेस बचाओ. यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह कांग्रेस की आपसी गुटबाजी की वजह है या फिर विपक्ष की चाल. लेकिन कांग्रेस ने इसे विपक्ष की साजिश बताया है. रीवा में भी शहर और ग्रामीण अध्यक्ष को लेकर विरोध की सुगबुगाहट आ रही है.

कांग्रेस बचाओ के लगे पोस्टर
रीवा शहर के कई चौराहों पर राहुल गांधी की तस्वीर के साथ पोस्टर लगे हुए हैं. इन पोस्टरों में लिखा हुआ है कि रीवा में रायशुमारी चोरी हो गई, रीवा कांग्रेस बचाओ. इन पोस्टर पर लोगों की नजर पड़ने के साथ ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया. लोग पोस्टरों को लेकर अलग-अलग तरह के कयास लगा रहे हैं. वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पटेल ने पोस्टर को बीजेपी की साजिश बताया है. 

बीजेपी की चाल-अशोक पटेल
पोस्टरों को लेकर शहर अध्यक्ष अशोक पटेल का कहना है कि यह बीजेपी की चाल है. कांग्रेस पार्टी एकजुट है, उसमें किसी तरह की कोई गुटबाजी और मतभेद भी नहीं है. शहर में लगे इन पोस्टरों में किसी कांग्रेसी का नाम दर्ज नहीं है, लेकिन यह पोस्टर का मामला हाल में कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों से जुड़ा है. 

कांग्रेस में उठे विरोध के स्वर 
अशोक पटेल का कहना है कि राहुल गांधी के मार्गदर्शन में पर्यवेक्षकों की टीम जिले में आई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी है, उसके बाद ही पदाधिकारी बनाए गए. लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है तभी से प्रदेशभर में कांग्रेस में विरोध के स्वर उठ रहे हैं. रीवा में भी शहर और ग्रामीण अध्यक्ष को लेकर विरोध की सुगबुगाहट आ रही है. 

