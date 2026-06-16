/प्रेमिका संग होटल के कमरे में था रेंजर पति, पुलिस आरक्षक पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा, सड़क तक पहुंचा बवाल

सड़क तक हंगामा, वीडियो वायरल

पति की करतूत सामने आते ही पत्नी ने युवती को कमरे से बाहर निकाल और दोनों से पूछताछ शुरू कर दी. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि होटल परिसर और सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. आरोप है कि इस दौरान रेंजर ने अपनी महिला मित्र को वहां से भगाने की कोशिश की और अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी की. हंगामा बढ़ता देख रेंजर अपनी महिला मित्र को साथ लेकर सड़क पर खड़े एक डंपर में बैठकर वहां से रफूचक्कर हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे ड्रामे का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.