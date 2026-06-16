Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /रीवा
  • /प्रेमिका संग होटल के कमरे में था रेंजर पति, पुलिस आरक्षक पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा, सड़क तक पहुंचा बवाल

प्रेमिका संग होटल के कमरे में था रेंजर पति, पुलिस आरक्षक पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा, सड़क तक पहुंचा बवाल

Rewa News-रीवा में एक पत्नी ने अपने रेंजर पति को अन्य महिला के साथ होटल के कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया. पत्नी ने दोनों को रंगे हाथों पकड़कर पूछताछ की. इस दौरान होटल से लेकर सड़क तक जमकर हंगामा हुआ. विवाद के दौरान पति और महिला एक डंपर में बैठकर मौक से भाग निकले.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 16, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:46 PM IST
प्रेमिका संग होटल के कमरे में था रेंजर पति, पुलिस आरक्षक पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा, सड़क तक पहुंचा बवाल

About the Author

Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खिलाड़ियों के लिए CM मोहन का बड़ा तोहफा! पुलिस में मिलेगी सीधी नौकरी
Mohan Yadav1 hr ago
2
neet ug 20263 hrs ago
3
bhopal weather forecastJun 16
4
Twisha Sharma CaseJun 16
5
MP Board examJun 16