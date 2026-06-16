/प्रेमिका संग होटल के कमरे में था रेंजर पति, पुलिस आरक्षक पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा, सड़क तक पहुंचा बवाल

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Husband Caught with Another Woman-मध्यप्रदेश के रीवा शहर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक निजी होटल में सतना जिले के बरौंधा सर्किल में तैनात वन परिक्षेत्र अधिकारी (रेंजर) को उनकी ही पत्नी ने एक अन्य युवती के साथ रंगे हाथों पक़ लिया. इसके बाद होटल के कमरे से लेकर सड़क तक जमकर हंगामा और बवाल हुआ. रेंजर की पत्नी सतना जिले में पुलिस आरक्षक के पद पर तैनात है.
ऐसे खुली रेंजर पति की पोल
जानकारी के अनुसार, आरक्षक पत्नी को खुफिया जानकारी मिली थी कि उनके रेंजर पति रीवा के एक होटल में किसी दूसरी महिला के साथ ठहरे हुए हैं. सूचना मिलते ही पत्नी बिनी छुट्टी लिए सीधे सतना से रीवा के उस होटल में पहुंच गईं. जब उन्होंने पति के कमरे का दरवाजा खटखटाया, तो रेंजर ने कमरे में किसी और के होने से साफ इनकार कर दिया. लेकिन जब पत्नी जबरन कमरे में अंदर दाखिल हुईं, तो वहां एक अन्य युवती मौजूद मिली.
सड़क तक हंगामा, वीडियो वायरल
पति की करतूत सामने आते ही पत्नी ने युवती को कमरे से बाहर निकाल और दोनों से पूछताछ शुरू कर दी. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि होटल परिसर और सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. आरोप है कि इस दौरान रेंजर ने अपनी महिला मित्र को वहां से भगाने की कोशिश की और अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी की. हंगामा बढ़ता देख रेंजर अपनी महिला मित्र को साथ लेकर सड़क पर खड़े एक डंपर में बैठकर वहां से रफूचक्कर हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे ड्रामे का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
पुलिस ने दर्ज की FIR
घटना की जानकारी मिलते ही चोरहटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने आरक्षक पत्नी की शिकायत पर रेंजर पति और उसकी महिला मित्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है.
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