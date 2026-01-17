नींद से 'तलाक' पर जिंदगी से प्यार, बिना सोए बीत गए 50 साल, न थकान...न बीमारी, रीवा के अधिकारी ने उड़ाए डॉक्टरों के होश

Rewa Sleepless Man-अच्छी सेहत के लिए गहरी नींद को सबसे जरूरी माना जाता है. सभी हेल्थ एक्सपर्ट्स स्वस्थ रहने के लिए अच्छी नींद लने की सलाह देते हैं. लेकिन मध्यप्रदेश के रीवा के रहने वाले मोहन लाल द्विवेदी ने इस बात को गलत साबित कर दिया है. रिटायर्ट ज्वाइंट कलेक्टर मोहन लाल द्विवेदी 50 सालों से एक पल के लिए भी नहीं सोए हैं, फिर भी वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं. हैरानी की बात यह है कि जहां डॉक्टर नींद न आने को बीमारी मानते हैं, वहीं मोहन लाल की अच्छी सेहत ने डॉक्टरों को हैरान कर दिया है. आधी सदी से बिना सोए उनका स्वस्थ रहना डॉक्टरों के लिए पहेली बन गया है.

50 साल से नहीं ली गहरी नींद

1973 में मोहन लाल लेक्चरर की नौकरी में लगे थे. इसी साल जुलाई महीने से उनकी नींद अचानक गायब हो गई. 1974 में उन्होंने एमपीपीएससी पास की और नायब तहसीलदार बन गए, 2001 में वे ज्वाइंट कलेक्टर के पद से रिटायर हुए. मोहन लाल द्विवेदी की उम्र आज 75 साल है, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती. उनका कहना है कि वे रात को लेटते हैं, पलकें बंद होती है, लेकिन दिमाग जागता रहता है.

शरीर में नहीं होती कमजोरी

हैरानी की बात है कि बिना नींद के उनके शरीर में कोई कमजारी नहीं आई. न उनकी आंखों में जलन होती है, न थकान होती है और न ही किसी तरह की कोई कमजोरी. इतना ही नहीं उन्हें चोट लगने पर दर्द भी महसूस नहीं होता. मोहन लाल द्विवेदी की राते किताबें पढ़ने और छत पर टहलने में गुजरती हैं.रिटायर होने से पहले मोहन लाल की कार्यशैली मशहूर थी. वे घंटों बिना रुके काम करते थे, लंबी पैदल यात्राएं करते थे.

डॉक्टर भी हैरान

मोहन लाल द्विवेदी ने बड़े अस्पतालों में चेकअप भी कराया लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला. इतना ही नहीं उन्होंने योग-प्राणायाम से लेकर झाड़-फूंक तक सब आजमाया. डॉक्टरों के पास भी इस रहस्य का कोई जवाब नहीं है. शुरुआती दिनों में मोहन लाल इस समस्या को लेकर परेशान रहते थे, लेकिन अब वे खुश हैं. उनका कहना है कि नींद नहीं आती तो ना आए, लेकिन शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है और साथ रहा है. जहां मेडिकल साइंस इंसान के लिए 6-8 घंटे की नींद को जरूरी बताता है, वहीं मोहन लाल विज्ञान के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं.

