Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /रीवा
  • /घर में चैन की नींद सो रहा था परिवार, दीवार तोड़कर घुसे चोर, 1 करोड़ के जेवरात समेत 3 लाख कैश पार, सुबह उठते ही उड़े होश

घर में चैन की नींद सो रहा था परिवार, दीवार तोड़कर घुसे चोर, 1 करोड़ के जेवरात समेत 3 लाख कैश पार, सुबह उठते ही उड़े होश

Rewa Crime News: रीवा के सगरा थाना क्षेत्र में रिटायर्ड शिक्षक के घर चोरी का मामला सामने आया है. बदमाश दीवार तोड़कर अंदर घुसे और एक करोड़ रुपए से अधिक के सोने-चांदी के आभूषण व तीन लाख रुपए नकद चोरी कर फरार हो गए. घटना के समय परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

Written ByAjay MishraEdited ByPooja
Published: Jul 24, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:22 PM IST
घर में चैन की नींद सो रहा था परिवार, दीवार तोड़कर घुसे चोर, 1 करोड़ के जेवरात समेत 3 लाख कैश पार, सुबह उठते ही उड़े होश

About the Author

Ajay Mishra

Ajay Mishra

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महाकाल की सवारी में सुरक्षा का मजबूत घेरा, स्वयंसेवकों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी
Ujjain Mahakal Procession1 hr ago
2
urea distribution1 hr ago
3
bhopal crime news3 hrs ago
4
MP Breaking News LIVE2:57 AM IST
5
MP Guest Teachers2:46 AM IST