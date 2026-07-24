/घर में चैन की नींद सो रहा था परिवार, दीवार तोड़कर घुसे चोर, 1 करोड़ के जेवरात समेत 3 लाख कैश पार, सुबह उठते ही उड़े होश

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Rewa Crime News: रीवा के सगरा थाना क्षेत्र में रिटायर्ड शिक्षक के घर देर रात चोरों ने सेंध लगाकर एक करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने-चांदी के जेवर और तीन लाख रुपए नकद पर हाथ साफ कर फरार हो गए. हैरानी की बात यह है कि वारदात के वक्त परिवार के सदस्य घर के अलग-अलग कमरों में सो रहे थे और चोर बड़े ही चालाकी से दीवार तोड़कर घर में घुसे, अलमारी का ताला तोड़ा और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. इस बड़ी चोरी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.
जानकारी के मुताबिक सगरा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव निवासी रिटायर्ड शिक्षक लाल बहादुर सिंह के घर बुधवार देर रात यह बड़ी चोरी हुई. परिवार के लोग अलग-अलग कमरों में सो रहे थे जबकि बीच का कमरा बंद था. इसी दौरान बदमाशों ने खिड़की के पास की दीवार तोड़कर घर में प्रवेश किया. इसके बाद अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे सोने-चांदी के जेवर, कीमती सामान और तीन लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए. सुबह जब परिवार की नींद खुली तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी खाली थी. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे परिवार के होश उड़ गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई.
चोर करोड़ों की जमा-पूंजी लेकर फरार
पीड़ित ज्योति सिंह का कहना है कि चोर करोड़ों की जमा-पूंजी लेकर फरार हो गए. परिवार के मुताबिक करीब एक करोड़ रुपए से अधिक कीमत के सोने-चांदी के जेवर चोरी हुए हैं. इनमें कई तोले के सोने के हार, चेन, झुमके, मोहर, चूड़ियां, नथ, बेंदी, पायल और लगभग पांच से छह किलो तक चांदी के जेवर शामिल हैं. इसके अलावा घर में रखे तीन लाख रुपए नकद भी चोर अपने साथ ले गए. वारदात के बाद चोर टूटे हुए बक्से और सूटकेस घर से कुछ दूरी पर नहर के पास फेंककर फरार हो गए, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है.
मौके पर पहुंची एफएसएल टीम
मौके पर एफएसएल टीम और पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा कहा कि थाना प्रभारी से जानकारी ली गई है, एफएसएल टीम मौके पर पहुंच रही है और जांच जारी है.
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