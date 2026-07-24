/घर में चैन की नींद सो रहा था परिवार, दीवार तोड़कर घुसे चोर, 1 करोड़ के जेवरात समेत 3 लाख कैश पार, सुबह उठते ही उड़े होश

जानकारी के मुताबिक सगरा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव निवासी रिटायर्ड शिक्षक लाल बहादुर सिंह के घर बुधवार देर रात यह बड़ी चोरी हुई. परिवार के लोग अलग-अलग कमरों में सो रहे थे जबकि बीच का कमरा बंद था. इसी दौरान बदमाशों ने खिड़की के पास की दीवार तोड़कर घर में प्रवेश किया. इसके बाद अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे सोने-चांदी के जेवर, कीमती सामान और तीन लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए. सुबह जब परिवार की नींद खुली तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी खाली थी. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे परिवार के होश उड़ गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई.