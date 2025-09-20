'4 दिन से नहीं नहाए बच्चे', विधायक ने सांसद को दिया अनोखा न्योता, बच्चों को नहलाने के लिए बुलाया

MP News-रीवा की सेमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने रीवा सांसद को अपनी विधानसभा के बच्चों को नहलाने के लिए न्योता भेजा है. विधायक अभय मिश्रा ने सांसद को शनिवार रात में भेजा है. कुछ दिन पहल ही सांसद जनार्दन मिश्रा ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत बच्चों को रगड़ृ-रगड़ कर नहलााया था. इसी को लेकर एक तरह से कांग्रेस विधायक ने सांसद पर तंज कसा है. विधायक मिश्रा ने कहा कि मेरे विधानसबा के कुछ बच्चे 4 दिनों से नहा नहीं रहे हैं.

'बच्चे नहीं नहा रहे हैं'

विधायक अभय मिश्रा ने सांसद से विधानसबा के बच्चों को नहलाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा के कुछ बच्चे 4 दिन से नहीं रहे हैं. वे कह रहे हैं कि हम सांसद जी के हाथ से ही नहाएंगे. वे बहुत अच्छे से नहलाते हैं. इसलिए सांसद जनार्दन मिश्रा से अनुरोध है कि एक दिन समय निकालकर के हमारे विधानसभा में भी बच्चों को नहला दिया जाए तो उनकी इच्छा पूरी हो जाए.

सांसद जी फक्कड़ आदमी हैं

एक तरह से विधायक अभय मिश्रा ने सांसद जनार्दन मिश्रा पर तंज कसा है. विधायक ने पत्रकारों से कहा कि हमारे सांसद के पीछे ज्यादा मत पड़िए. सांसद जी को दूधी भाती, सांसद जी फक्कड़ आदमी हैं. वो बीच बीच में मजा लगवाते रहते हैं. सांसद बढ़िया मजेदार आदमी हैं. हालांकि उन्होंने सांसद की तारीफ भी की.

सांसद ने बच्चों को नहलाया था

दरअसल, रीवा में सेवा पखवाड़ा के तहत सांसद जनार्दन मिश्रा रीवा के बड़ागांव पंचायत पहुंचे थे. जहां उन्होंने गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को रगड़-रगड़ कर नहलाया था. साथ ही बच्चों के नाखून काटे और कपड़े धोकर स्वच्छता का संदेश दिया. सांसद की इस पहल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसी को लेकर विधायक अभय मिश्रा ने सांसद को बुलाया है.

