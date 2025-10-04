'कलेक्टर CM को नहीं मानती हैं', कांग्रेस विधायक ने कार्यशैली पर उठाए सवाल, रीवा की बिगड़ी व्यवस्था पर जताई चिंता

Congress MLA Abhay Mishra-मध्यप्रदेश के रीवा में सियासी उठापटक लगातार जारी है. सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा इन दिनों कलेक्टर प्रतिभा पाल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं. एक बैठक में नहीं बुलाने को लेकर गुरुवार को वे कलेक्ट्रेट परिसर में छह घंटे तक धरने पर बैठे थे. अब विधायक मिश्रा ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वे कह दें कि ईमानदार हैं तो वे पोल खोल देंगे.

कलेक्टर नहीं है ईमानदार

विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि कलेक्टर अपने को ईमानदार नहीं बता सकतीं. ये बोल दें कि ईमानदार हैं तो ऐसे पोल खोलेंगे. कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि राजनीति में मैं ईमानदार हूं तो इसके लिए चैलेंज करता हूं कि कोई राजनीति में मेरी बेईमानी बता दे. उन्होंने कहा कि विधानसभा में अलग खेल चलता है वहां तरह तरह के हथकंडे होते हैं.

सीएम को नहीं मानती हैं कलेक्टर

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की नीयत अच्छी है और वे व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं. मुख्यमंत्री क्षेत्र की व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं. लेकिन रीवा कलेक्टर मुख्यमंत्री को कुछ नहीं मानती हैं और जो उप मुख्यमंत्री कहते हैं वही करती हैं. उनके इशारे पर कलेक्टर मुझे रोकने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनानी है. उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर विरोध नहीं करता हूं लेकिन काम अच्छा नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों के साथ करेंगे विरोध प्रदर्शन

विधायक मिश्रा ने कहा कि रीवा की सरकारी जमीनें लुट गईं, बिक गई. गांधी जी की प्रेरणा के अनुरूप मैंने सत्याग्रह किया है. मिश्रा ने कहा कि बिजली बिलों के विरोध में पार्टी से अनुमति लेने के बाद वे जल्द से जल्द बीस हजार लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे. बता दें कि 25 सितंबर को हुए एक समीक्षा बैठक से जुड़ा है, जो ACS रश्मि अरुण शमी से नेतृत्व में आयोजित की गई थी, इसमें नहीं बुलाने से विधायक नाराज हो गए. इसके बाद नाराज विधायक प्रशासन के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में मौन धरने पर बैठ गए थे.

यह भी पढ़ें-कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक, `बापू` की तस्वीर रख मौन धरना, प्रशासन पर लगाए ये आरोप

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Rewa की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!