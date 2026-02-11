फेसबुक पर प्यार फिर धोखा, लोक-लाज के डर से खामोश रही नाबालिग, मृत नवजात को दिया जन्म, फिर खुलीं परतें

MP Crime News: सोशल मीडिया पर किसी अनजान पर भरोसा करने की वजह से एक 17 साल की नाबालिग को ज़िंदगी भर का ज़ख्म मिल गया. यह घटना मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में हुई, जहां गांधी स्मृति चिकित्सालय के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती एक टीनएज लड़की ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया. हॉस्पिटल मैनेजमेंट से मिली जानकारी पर जब पुलिस पहुंची, तो मामले की परतें खुलनी शुरू हुईं.

शादी का झांसा और फिर धोखा

जांच में पता चला है कि पीड़िता की कुछ समय पहले फेसबुक के ज़रिए रीवा शहर के एक युवक से दोस्ती हुई थी. धीरे-धीरे यह दोस्ती गहरी होती गई और आरोपी ने किशोरी से शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. जब ​​पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई, तो अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के बजाय आरोपी ने उससे बातचीत बंद कर दी और सारे संपर्क तोड़ दिए. समाज में बदनामी के डर से पीड़िता और उसके माता-पिता ने इस घटना को छिपाए रखा, लेकिन डिलीवरी के बाद सच्चाई सामने आ गई.

आरोपी पर POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज

सगरा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़िता का बयान लिया. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की रेप से जुड़ी धाराओं और POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली है. पुलिस टीमें अभी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी कर रही हैं. यह घटना समाज को डिजिटल दुनिया में सावधानी के महत्व के बारे में एक सबक देती है.

