रीवा में सड़क पार कर रहे 4 लोगों को स्कॉर्पियो ने कुचला, मौके पर हुई मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा

Rewa Accident News-मध्यप्रदेश के रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र के तेंदुआ कोठार गांव में रविवार शाम दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क पार कर रहे चार लोगों को कुचल दिया. इस हादसे में चार लोगों की मौक पर मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में एक ही परिवार के तीन सदस्य शामिल हैं, जिससे पूरे इलाके में मातम पसर गया. स्थानीय लोगों ने हादसे के बाद जमकर हंगामा किया.

सड़क पार कर रहे थे

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब तीन लोग पैदल सड़क पार कर रहे थे और एक व्यक्ति बाइक से गुजर रहा था. उसी वक्त तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जो छत्तीसगढ़ के दुर्ज जिले की बताई जा रही है, रीवा से प्रयागराज की ओर जा रही थी. तेज रफ्तार से आ रही इस गाड़ी ने सड़क पार कर रहे लोगों को सीधे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि चारों लोग उछलकर दूर जा गिरे, घटनास्थल पर ही चारों की मौत हो गई.

वाहन छोड़कर भागा चालक

इस हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही गढ़ और मनगवां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को सड़क से हटवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. दुर्घटना के बाद रीवा प्रयागराज मार्ग पर लंबा जाम लग गया. इस जान को खुलवाने में पुलिस प्रशासन को घंटों को मशक्कत करनी पड़ी. इस हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया.

एक ही परिवार के तीन सदस्य थे

मृतकों की पहचान रामनरेश साकेत, रुचि साकते और रंजना साकेत के रूप में हुई है. ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं. चौथे मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है. घायलों को गंभीर हालत में रीवा में संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. वहीं पुलिस ने वाहन के नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि स्कॉर्पियो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की है. पुलिस वाहन मालिक और चालक की तलाश में जुट गई है.

