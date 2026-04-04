रीवा से मुंबई का सफर होगा आसान, नियमित चलेगी यह स्पेशल ट्रेन, टाइमिंग भी फिक्स

Rewa News: रीवा से मुंबई की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. क्योंकि अब यात्रा और आसान होने वाली है. भारतीय रेलवे ने सप्ताहिक रीवा-सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन को अब नियमित करने का फैसला किया है. इस गाड़ी को नियमित श्रेणी में शामिल कर दिया गया है और यह नियमित चलेगी. जबकि इस ट्रेन का समय भी फिक्स किया जाएगा. ऐसे में यात्रियों को दोनों तरफ से फायदा होगा. यह गाड़ी नियमित चलने से यात्रियों को फायदा होगा, जबकि उनका समय भी तय हो जाएगा. इस ट्रेन के संचालन के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.

रीवा को फायदा

दरअसल, रीवा और मुंबई के बीच चलने वाली सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन को लंबे समय से नियमित करने की मांग की जा रही थी. क्योंकि यह ट्रेन अब तक स्पेशल दर्जा प्राप्त थी. जिससे ट्रेन साप्ताहिक थी और इसके समय में भी असुविधा का सामना करना पड़ता था. लेकिन भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन को नियमित चलाने का फैसला किया है. ऐसे में अब रीवा और मुंबई के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू नियमित शुरू होने से फायदा होगा. क्योंकि रीवा और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोग मुंबई की यात्रा करते हैं. ऐसे में अब उन्हें आसानी होगी.

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इसके अलावा रीवा-सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन होने की वजह से यात्रियों को किराया भी 10 से 25 प्रतिशत तक ज्यादा देना पड़ता था. लेकिन अब ट्रेन का नियमित संचालन होने की वजह से किराया भी सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनों की तरह ही देना होगा. ऐसे में यात्रियों की जेब पर भी अब ज्यादा भार नहीं आएगा.

रीवा से नई ट्रेनें हो सकती है प्रस्तावित

रीवा से कुछ नई ट्रेनों की भी लगातार मांग चल रही है. जिसमें रीवा से राजस्थान के बीकानेर के बीच भी ट्रेन चलाने की मांग चल रही है. अगर यह ट्रेन समय से चली तो यह ट्रेन भी रीवा, सतना, चित्रकूट समेत यूपी और राजस्थान के कई स्टेशनों पर रुकेगी. जिससे यात्रियों को फायदा होगा.

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