Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /रीवा
  • /रीवा के खेतों को जल्द मिलेगा नर्मदा जल: स्लीमनाबाद टनल का काम अंतिम चरण में, CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान

रीवा के खेतों को जल्द मिलेगा नर्मदा जल: स्लीमनाबाद टनल का काम अंतिम चरण में, CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से कहा कि स्लीमनाबाद टनल का काम तेजी से पूरा होने की ओर है. इस टनल के पूरा होते ही रीवा जिले के खेतों तक नर्मदाजी का पावन जल पहुंचेगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खेती-किसानी विशेषकर उद्यानिकी और प्राकृतिक खेती में रीवा का जवाब नहीं.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 22, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:24 PM IST
रीवा के खेतों को जल्द मिलेगा नर्मदा जल: स्लीमनाबाद टनल का काम अंतिम चरण में, CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रोशन होंगे सरकारी भवन, लगेगा देशज व्यंजनों का मेला; MP स्थापना दिवस पर क्या होगा खास
2
3
4
5