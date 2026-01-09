Advertisement
मामूली विवाद में हुई जंग, सड़क पर 20 मिनट तक चलीं लाठियां, सिर फटने के बाद भी नहीं रुके हमलावर

Rewa News-रीवा के बैकुंठपुर में मामूली विवाद में हिंसक रूप ले लिया. दोनों पक्षों के बीच करीब 20 मिनट तक सड़कों पर धुआंधार लाठियां चलीं. एक-दूसरे पर जमकर लाठियों से हमला किया गया, खून बहने के बाद भी हमला नहीं रुका. इस मारपीट की घनटा में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:09 PM IST
Dispute Between Two Groups-मध्यप्रदेश के रीवा में हिंसा की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत वार्ड क्रमांक-7 में शुक्रवार को मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते एक भीषण हिंसक रूप ले लिया. दो पक्षों के बीच सरेराह करीब 20 मिनट तक धुआंधार लाठी-डंडे चले. इस खूनी संघर्ष में सिर फटने और खून बहने के बावजूद हमलावर एक-दूसरे पर वार करते रहे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

विवाद और सड़क पर तांडव
मिली जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत सुरेश कचेर और दूसरे पक्ष के गणेश व लवकुश हलवाई के बीच हुई थी. शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लोग लाठी-डंडों के साथ सड़कों पर उतर आए. दोनों पक्षों ने देखते ही देखते एक दूसरे पर हमला बोल दिया. हमलावर एक दूसरे पर न सिर्फ लाठियों से हमला कर रहे थे, बल्कि उन्होंने सड़क पर खड़ी साइकिलों और बड़े पत्थरों को भी हथियार बना लिया. 

कई लोग हुई घायल
इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कुल चार लोग गंभीर रूप से घायल हुई हैं. जानकारी के अनुसार, सुरेश कचेर और उनके दो बेटे इस घटना में बुरी तरह से जख्मी हुई हैं. उनके सिर पर लाठियों के गंभीर वार लगे हैं. वहीं, दूसरे पक्ष यानी हलवाई परिवार की ओर से भी एक व्यक्ति की स्थिति नाजुक बताई जा रही है. इस घटना की सूचना मिलते ही बैकुंठपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. सभी घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. 

पुलिस मामले की जांच में जुटी 
इस घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया और लोग डर के कारण घरों में दुबक गए. वार्ड में घटना के बाद तनाव बना हुआ है. पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगातार गश्त कर रही है. पुलिस का कहना है कि घटना का वायरल वीडियो कब्जे में ले लिया है. वीडियो फुटेज में दिख रहे हमलावरों की पहचान की जा रही है. पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और चश्मदीदों के बयान के आधार पर जांच की जा रही है. दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज की जा रही हैं और जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

