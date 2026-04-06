न सोना, न चांदी...ना ही उठाया कीमती सामान, घर में घुसा चोर और उठा ले गया ये चीज, पुलिस भी हुई हैरान!

Thief Steals Cylinder in Rewa-मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर लोगों पर दिख रहा है. इस तनाव के चलते लोगों के सामने एलपीजी का संकट है. लंबे इंतजार के बाद भी लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है. एलपीजी की भारी किल्लत के बीच रीवा जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां के चोरहटा थाना क्षेत्र में एक शातिर चोर ने घर का ताला तोड़कर सिर्फ गैस सिलेंडर पर हाथ साफ किया, जबकि घर में रखा अन्य कीमती सामान सुरक्षित मिला. चोर घर से सिर्फ गैस सिलेंडर ही उठाकर ले गया.

भरा हुआ सिलेंडर लेकर गया चोर

दरअसल, मामला रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र के करहिया मोलल्ले का है. यहां रहने वाले कमलेश साहू ने बताया कि वह किराए के मकान में रहते है, मजदूर कर अपना घर चलाते हैं. उन्होंने बताया कि उनके घर में चोरी हुई. लेकिन चोर ने घर रखे किसी भी सामान को हाथ तक नहीं लगाया. वह केवल एलपीजी का भरा हुआ सिलेंडर लेकर गया है. घर का दरवाजा तोड़कर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

कमलेश ने बताया कि वह घर में ताला लगाकर शहर मजदूरी करने गया था. इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने घर में धावा बोल दिया. शाम को जब मजदूरी से कमलेश वापस लौटा तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और गैस सिलेंडर गायब है. इसके बाद उसने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, जिसमें उसके घर में हुई चोरी की घटना दिखाई दी. कमलेश ने अज्ञात के खिलाफ सिलेंडर चोरी की शिकायत दर्ज कराई है. कमलेश ने पुलिस को बताया कि चोर उसके घर से केवल गैस सिलेंडर उठाकर ले गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर शिकायत दर्ज कर ली है.

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सिलेंडर ले जाते दिखा चोर

रीवा में हुई यह अनोखी चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. गैस सिलेंडर चोरी करते हुए चोर दिखाई दिया. घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, उसमें दिख रहा है कि एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर कमलेश के घर में घुसता है और कुछ ही समय के बाद सिलेंडर की टंकी लेकर बाहर आता है. इसके बाद उसे उठाकर चल देता है. फिलहा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

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