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MP के दो कर्मचारियों को गुजरात में बनाया बंधक, 4 दिन तक लाठी-डंडों और सरिया से पीटा, 1 SMS ने बची जान

रीवा के दो कर्मचारियों ने गुजरात के कांडला पोर्ट स्थित अरिहंत एग्रो कंपनी में करीब 8 दिन तक बंधक बनाकर रखने और चार दिन तक मारपीट करने का आरोप लगाया है. दोनों पीडितों ने रीवा लौटने के बाद कंपनी मालिक और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

Written ByAjay MishraEdited ByPooja
Published: Oct 09, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 12:53 PM IST
MP के दो कर्मचारियों को गुजरात में बनाया बंधक, 4 दिन तक लाठी-डंडों और सरिया से पीटा, 1 SMS ने बची जान

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