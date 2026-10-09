MP के दो कर्मचारियों को गुजरात में बनाया बंधक, 4 दिन तक लाठी-डंडों और सरिया से पीटा, 1 SMS ने बची जान

जानकारी के मुताबिक, दोनों कर्मचारी पिछले करीब ढाई साल से कंपनी में काम कर रहे थे. पीड़ितों का आरोप है कि कंपनी में उन पर दबाव बनाकर ऐसा काम कराया जा रहा था, जिसे करने में उन्होंने असमर्थता जताई. इसके बाद उन्होंने रीवा में रहने वाले अपने भाइयों को इसकी जानकारी दी. आरोप है कि कंपनी मालिक धीर पारिक को जब इसकी जानकारी मिली, तो दोनों कर्मचारियों को कंपनी परिसर में बंधक बना लिया गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन तत्काल रीवा कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और दोनों कर्मचारियों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई.