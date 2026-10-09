MP के दो कर्मचारियों को गुजरात में बनाया बंधक, 4 दिन तक लाठी-डंडों और सरिया से पीटा, 1 SMS ने बची जान

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रीवा से गुजरात काम करने गए दो कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर बंधक बनाकर मारपीट किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि गुजरात के कांडला पोर्ट स्थित अरिहंत एग्रो कंपनी में काम करने वाले रीवा निवासी नितेश तिवारी और सच्चिदानंद उपाध्याय को कंपनी मालिक ने करीब 8 दिनों तक बंधक बनाकर रखा. पीड़ितों का दावा है कि इस दौरान चार दिनों तक कंपनी के बॉडीगार्डों ने उनके साथ लाठी-डंडों और सरिया से मारपीट की, जिससे दोनों घायल हो गए.
जानकारी के मुताबिक, दोनों कर्मचारी पिछले करीब ढाई साल से कंपनी में काम कर रहे थे. पीड़ितों का आरोप है कि कंपनी में उन पर दबाव बनाकर ऐसा काम कराया जा रहा था, जिसे करने में उन्होंने असमर्थता जताई. इसके बाद उन्होंने रीवा में रहने वाले अपने भाइयों को इसकी जानकारी दी. आरोप है कि कंपनी मालिक धीर पारिक को जब इसकी जानकारी मिली, तो दोनों कर्मचारियों को कंपनी परिसर में बंधक बना लिया गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन तत्काल रीवा कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और दोनों कर्मचारियों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई.
एसएमएस के जरिए मांगी मदद
मामले की गंभीरता को देखते हुए रीवा प्रशासन और पुलिस ने गुजरात प्रशासन तथा पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद दोनों कर्मचारियों को बंधन से मुक्त कराया गया और उनकी रीवा वापसी की व्यवस्था की गई. इस पूरे मामले पर रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि उन्हें एसएमएस के माध्यम से घटना की जानकारी मिली थी और जानकारी मिलते ही तत्काल सहायता पहुंचाई गई. कलेक्टर ने कहा कि दोनों कर्मचारी सुरक्षित रीवा आ गए हैं और पूरे मामले में गुजरात पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.
आरोपियों पर कार्रवाई की मांग
रीवा लौटने के बाद दोनों पीड़ित कर्मचारियों ने कंपनी मालिक और मारपीट में कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल, बंधक बनाने और मारपीट के आरोपों की जांच के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. इस घटना ने दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब पीड़ितों को न्याय और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार है.
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