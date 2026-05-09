'तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे', फिल्मी गाने पर वीडियो बनाया और दी जान, मुंबई से लौटा था युवक

Rewa Suicide News-मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिलचट में एक 22 वर्षीय युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान राज खान पिता इस्लाम खान उर्फ लल्लू के रूप में हुई है. मृतक राज खान शुक्रवार की रात को ही महाराष्ट्र के मुंबई शहर से अपने गृह ग्राम सिलचट लौटा था. मृतक ने अपनी जान देने से पहले एक वीडियो बनाया था. पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

महाराष्ट्र में रहता था युवक

जानकारी के अनुसार, मृतक राज खान पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र के मुंबई में रह रहा था. वह शुक्रवार की रात को ही मुंबई से अपने पैतृक गांव सिलचट वापस लौटा था. राज ने घर लौटने पर सभी से सामान्य रूप से बातचीत की, रात को खाना खाया और फिर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया. परिजनों को भी कुछ असामान्य नहीं लगा.

सुबह नजारा देख उड़े परिजनों को होश

शनिवार सुबह जब काफी देर तक राज अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो परिजन उसे जगाने के लिए कमरे में पहुंचे. दरवाजा खोलते ही वहां का मंजर देख परिजों को पैरों तले जमीन खिसक गई. राज का शव कमरे के अंदर फांसी के फंदे से लटक रहा था. परिजनों ने तुरंत पड़ोसियों की मदद से शव को नीचे उतारा.

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जान देने से पहले बनाया वीडियो

इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है, जो युवक ने आत्महत्या से पहले बनाया था. राज ने जान देने से पहले 'तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे' गाने पर लिप्सिंग करते हुए एक रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया था. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस जांच में जुटी

परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया. प्राथमिक जांच में मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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