रीवा में युवक की संदिग्ध मौत, वीडियो में कहा- 'मेरी पत्नी बेवफा है...', फिर खेत में मिली लाश, हत्या या सुसाइड?

Young Man Suspicious Death-मध्यप्रदेश के रीवा जिले से एक बेहद दर्दनाक और रहस्यमयी मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पत्नी और ससुराल पक्ष से परेशान एक युवक ने मरने से पहले अपनी पीड़ा वीडियो में बयान की और कुछ ही घंटों के बाद युवक की लाश खेत में लावारिस हालत में मिली है. युवक की मौत को लेकर स्पष्टता नहीं है. पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है.

ससुराल के लिए निकला था युवक

मृतक की पहचान चंदन कुमार पासी के रूप में हुई है, जो रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पचमठा चौराहे का निवासी थी. बताया जा रहा है कि चंदन रविवार को अपने बच्चों से मिलने के लिए रायपुर कर्चुलियान स्थित ससुराल के लिए निकला था. लेकिन इसके अगले ही दिन सोमवार सुबह उसका शव सीतापुर मोड़ के पास एक खेत में संदिग्ध हालत में पड़ा मिला.

मौत से पहले बनाया था वीडियो

शव मिलने के बाद शुरुआत में पहचान नहीं हो सकी थी, इसके बाद पुलिस ने उसे संजय गांधी अस्पताल में सुरक्षित रखवाया. बाद में शव की शिनाख्त हुई. इस मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि चंदन ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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वीडियो में पत्नी को बताया बेवफा

वीडियो में चंदन ने कहा कि मेरी पत्नी बेवफा है...जहां भी रहती है किसी न किसी के साथ उसका चक्कर चलता है. ससुराल वाले हमेश उसका साथ देते हैं और मुझे प्रताड़ित करते हैं. अगर मेरी मौत होती है, तो इसके जिम्मेदार मेरे सास-ससुर होंगे. चंदन के वीडियो के बाद मामला और गंभीर हो गया है, क्योंकि यह आत्महत्या है या हत्या अब जांच का विषय बन गया है.

पुलिस जांच में जुटी

मृतक के परिजनों का आरोप है कि चंदन को उसके ससुराल पक्ष द्वारा लगातार धमकाया जाता था, जिससे वह मानसिर रूप से बेहद परेशान था. उनका कहना है कि यह हत्या का मामला हो सकता है. वहीं, पुलिस शुरुआती जांच में इस पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव से जुड़ा मामला मान रही है. पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से मामले की जांच कर रही है. (रिपोर्ट-अजय मिश्रा)

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