रीवा में भगवाधारी युवक पर हमला, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध, कर दी बड़ी मांग

Rewa Beating Video: मध्य प्रदेश के रीवा में एक मारपीट का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि शहर की छोटी दरगाह इलाके के पास भगवाधारी युवक के साथ मारपीट की है. इसको लेकर हिंदू संगठनों ने भी आपत्ति जताई है. वहीं उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है.
Rewa News: रीवा शहर के छोटी दरगाह क्षेत्र के पास बीच सड़क एक भगवाधारी युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि मामूली बातचीत के बाद दो युवकों ने युवक को सड़क पर बैठा लिया और डंडों से हमला कर दिया. इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मारपीट इतनी तेज की गई थी, कि युवक खुद को बचाने की स्थिति में नहीं था. घटना के वक्त राहगीर मौके पर मौजूद थे, लेकिन अचानक हुई हिंसा के कारण कोई बीच-बचाव नहीं कर सका. घायल युवक भिक्षावृत्ति करने वाला बाबा बताया जा रहा है.
इलाके में तनाव की स्थिति
वहीं इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक सड़क पर बैठा नजर आ रहा है और उस पर डंडों से वार किए जा रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है.
हिंदू संगठनों में आक्रोश
इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने भी आक्रोश जताया है. संगठनों ने इसे सुनियोजित हमला बताते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की घटनाएं कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं.
पुलिस भी जांच में जुटी
विश्व हिंदू परिषद के बालकृष्ण द्विवेदी ने ZEE NEWS टीम से कहा कि हमला भगवा कपड़ों को देखकर किया गया. पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है. थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि क्षेत्र में पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है और लोगों से शांति बनाए रखने व अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा.
रिपोर्टः अजय मिश्रा, रीवा
