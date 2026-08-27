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रीवा के अस्पताल में जच्चा-नवजात की मौत से हंगामा, 2 नर्स निलंबित, एनेस्थीसिया पर परिजनों ने उठाए सवाल

Rewa News: रीवा के संजय गांधी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला और नवजात की मौत से हंगामा हो गया. परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और एनेस्थीसिया की अधिक मात्रा देने का आरोप लगाया. दो नर्स निलंबित हैं, जांच कमेटी गठित की गई है

Written ByAjay Mishra
Published: Aug 27, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:20 PM IST
रीवा के अस्पताल में जच्चा-नवजात की मौत से हंगामा, 2 नर्स निलंबित, एनेस्थीसिया पर परिजनों ने उठाए सवाल
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