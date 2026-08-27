/रीवा के अस्पताल में जच्चा-नवजात की मौत से हंगामा, 2 नर्स निलंबित, एनेस्थीसिया पर परिजनों ने उठाए सवाल

नया मोड़ आया सामने

मामले में उस समय नया मोड़ आया, जब मृतक महिला कल्पना मिश्रा का मौत से पहले का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में महिला यह कहते हुए नजर आ रही है कि, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेंगे. वीडियो सामने आने के बाद परिजनों के आरोप और गंभीर हो गए हैं. अस्पताल प्रबंधन ने वायरल वीडियो समेत पूरे घटनाक्रम की जांच कराने की बात कही है. फिलहाल जच्चा और नवजात की मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. अभी एनेस्थीसिया की अधिक मात्रा या चिकित्सकीय लापरवाही की बात केवल परिजनों के आरोप और आशंका के रूप में सामने आई है. जांच कमेटी की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के वास्तविक कारण का पता चलेगा.