/रीवा के अस्पताल में जच्चा-नवजात की मौत से हंगामा, 2 नर्स निलंबित, एनेस्थीसिया पर परिजनों ने उठाए सवाल

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Rewa Hospital News: रीवा के शासकीय संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में जच्चा और नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. परिजनों के मुताबिक, कल्पना मिश्रा को 25 अगस्त की रात प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 26 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी हुई और महिला ने बच्चे को जन्म दिया. प्रसव के कुछ ही देर बाद महिला और नवजात दोनों की मौत हो गई. घटना के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग करने लगे.
करीब चार घंटे तक चले हंगामे के बाद अस्पताल के डीन डॉ. सुनील अग्रवाल और अधीक्षक राहुल मिश्रा मौके पर पहुंचे. इसके बाद परिजनों के साथ बंद कमरे में करीब दो घंटे तक बैठक हुई. अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया. साथ ही पोस्टमार्टम जिला अस्पताल के चिकित्सकों से कराने पर सहमति बनी. प्रथम दृष्टया ड्यूटी पर तैनात दो नर्सों को निलंबित किया गया है और मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
कैसे हुई उसकी मौत?
इसी दौरान मनगवां विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति भी अस्पताल पहुंचे और डीन एवं अधीक्षक से पूरे मामले की जानकारी ली. विधायक ने भी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही. वहीं, परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि एनेस्थीसिया दिए जाने के बाद महिला को होश नहीं आया. उन्हें आशंका है कि एनेस्थीसिया की अधिक मात्रा के कारण उसकी मौत हुई है. हालांकि, इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
नया मोड़ आया सामने
मामले में उस समय नया मोड़ आया, जब मृतक महिला कल्पना मिश्रा का मौत से पहले का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में महिला यह कहते हुए नजर आ रही है कि, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेंगे. वीडियो सामने आने के बाद परिजनों के आरोप और गंभीर हो गए हैं. अस्पताल प्रबंधन ने वायरल वीडियो समेत पूरे घटनाक्रम की जांच कराने की बात कही है. फिलहाल जच्चा और नवजात की मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. अभी एनेस्थीसिया की अधिक मात्रा या चिकित्सकीय लापरवाही की बात केवल परिजनों के आरोप और आशंका के रूप में सामने आई है. जांच कमेटी की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के वास्तविक कारण का पता चलेगा.
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