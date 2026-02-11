Advertisement
रीवा

होली पर भोपाल से रीवा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज, समय और तारीख

Bhopal Rewa Special Train: भोपाल से रीवा की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि होली के मौके पर रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, ताकि यात्रियों को परेशानियां न हो.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 11, 2026, 01:27 PM IST
भोपाल से रीवा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन
भोपाल से रीवा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

Holi Special Trains: भोपाल से रीवा जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने होली के त्योहार पर बड़ी सुविधा दी है, जहां भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रीवा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सुपरफास्ट होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, ताकि यात्रियों को सीट मिल सके. क्योंकि रीवा से भोपाल के बीच हर दिन बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं, ऐसे में नियमित ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है, जबकि वेटिंग टिकटों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही थी, ऐसे में रीवा से भोपाल के बीच ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है. 

ऐसा रहेगा ट्रेन का समय 

स्पेशल गाड़ी भोपाल की रानी कमलापति स्टेशन से चलेगी, जहां गाड़ी संख्या 02186 रीवा–रानी कमलापति सुपरफास्ट होली स्पेशल ट्रेन 2 और 3 मार्च के दिन रीवा से दोपहर में 12 बजकर 30 मिनट पर चलेगी, जो सतना 1 बजकर 30 मिनट पर पहुंचेगी, इसके बाद मैहर में 2 बजकर 03 मिनट, कटनी में 3 बजे, दमोह में 4 बजकर 30 मिनट, सागर में 5 बजकर 30 मिनट, बीना में 6 बजकर 45 मिनट, विदिशा में 7 बजकर 50 मिनट और रात में 9 बजकर 15 मिनट पर भोपाल की रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी. 

वापसी की समय 

वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 02185 रानी कमलापति–रीवा सुपरफास्ट होली स्पेशल ट्रेन, रात में 10 बजकर 15 मिनट पर भोपाल से रवाना होगी, जो विदिशा में 11 बजकर 10 मिनट, बीना में 12 बजकर 20 मिनट, सागर में 1 बजकर 30 मिनट, दमोह में 2 बजकर 35 मिनट, कटनी में 4 बजकर 10 मिनट, मैहर में 5 बजकर 22 मिनट, सतना में 6 बजकर 05 मिनट और 7 बजकर 30 मिनट पर रीवा पहुंचेगी. 

टिकट बुकिंग शुरू 

रीवा भोपाल स्पेशल होली ट्रेन के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है, जहां आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अलावा कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों से भी टिकट की बुकिंग हो रही है. ट्रेन में वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य श्रेणी के कोच लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों को परेशानियां न हो, यह ट्रेन विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना में स्टॉपेज लेगी, ऐसे में यहां से भी यात्री भोपाल की यात्रा कर सकते हैं. 

