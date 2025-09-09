Special Train: त्योहारों में सफर की टेंशन खत्म, रीवा और महू के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल

Rewa-Mhow Special Train: यात्रियों के लिए खुशखबरी है. त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे रीवा और महू (डॉ. अंबेडकर नगर) के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाएगा. यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में कुल पांच चक्कर लगाएगी, जिससे यात्रियों को यात्रा करने में काफी सुविधा होगी और वे यात्रा का आनंद भी ले सकेंगे. ट्रेन कब चलेगी इसका पूरा शेड्यूल नीचे देखें.

यह भी पढ़ें: MP में फिर गदर मचाएगा मानसून, 24 घंटे बाद 15 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट

रीवा और महू के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

दरअसल, त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ने रीवा और महू (डॉ. अंबेडकर नगर) के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. यह ट्रेन 27 सितंबर से 25 अक्टूबर तक हर शनिवार रीवा से चलेगी और रविवार को महू पहुंचेगी. वापसी में यह 28 सितंबर से 26 अक्टूबर तक हर रविवार महू से रवाना होगी और सोमवार को रीवा पहुंचेगी. समय की बात करें तो यह ट्रेन शनिवार रात 10:20 बजे रीवा से रवाना होगी और रविवार दोपहर 3:05 बजे महू पहुंचेगी. इसके अलावा यह सुबह 10:05 बजे सीहोर, 11:05 बजे शुजालपुर, 11:50 बजे मक्सी, 1:21 बजे देवास और दोपहर 2:15 बजे इंदौर पहुंचेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Rewa-Mhow Special Train का ठहराव कहां-कहां होगा

नई दुनिया रिपोर्ट के अनुसार यह ट्रेन (Rewa-Mhow Special Train) इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सतना, मैहर, इटारसी समेत 18 स्टेशनों पर रुकेगी. इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर और जनरल कोच होंगे, जिससे सभी यात्रियों को यात्रा में सुविधा होगी. इस ट्रेन के चलने से यात्रियों को काफी सुविधा होगी क्योंकि उन्हें रीवा से महू के लिए सीधी ट्रेन मिल जाएगी.

पूजा स्पेशल ट्रेन

बता दें कि त्योहारों को देखते हुए रेलवे द्वारा 21 सितंबर से 30 नवंबर तक देश के विभिन्न स्थानों से कुल 150 पूजा स्पेशल (Puja special trains) ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. इसका सबसे अधिक फायदा बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यात्रियों को होगा.

मध्यप्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!