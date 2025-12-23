होमवर्क नहीं करने पर बौखलाई शिक्षिका, छात्र को स्टील बोतल से पीटा..दीवार पर बार-बार पटका सिर; लहूलुहान कर भेजा घर

Teacher brutality towards student in rewa: मध्य प्रदेश के रीवा स्थित एक प्राइवेट स्कूल के छात्र के साथ वह हुआ जिसकी किसी ने आशंका भी न की थी. होमवर्क पूरा नहीं करने पर स्कूल की शिक्षिका ने 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को इतनी बेरहमी से मारा कि न सिर्फ छात्र का चेहरा सूज गया, बल्कि उसका शरीर खून से लथपथ हो गया.

होमवर्क नहीं करने पर सिर फोड़ा

मामला रीवा के जेंटल शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल का है. यहाँ 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले 11 साल के छात्र को सिर्फ होमवर्क न पूरा करने पर तालिबानी सजा दी गई. आक्रोशित शिक्षिका ने पहले तो छात्र के सिर पर स्टील की वॉटर बोतल से वार किया, फिर उसके बाद छात्र के सिर को बार-बार दीवार पर पटक दिया.

स्कूल प्रबंधन ने नहीं की कोई मदद

मासूम छात्र के साथ इस अमानवीय हरकत के बाद स्कूल प्रबंधन ने अपनी तरफ से कोई मदद नहीं की. इतनी बेरहमी से मारपीट के बाद बच्चा गंभीर रूप से घायल था, सिर से खून बह रहा था और चेहरा सूज गया था, लेकिन न ही टीचर को कोई दया आई और न ही स्कूल प्रबंधन ने छात्र को अस्पताल पहुंचाने या उसके परिजनों को कुछ बताने का कष्ट किया.

परिजनों में भारी आक्रोश

छात्र किसी तरह जब अपने घर पहुंचा, तो परिजन उसकी यह हालत देखकर हैरान रह गए. छात्र ने शिक्षिका पर आरोप लगाया है कि जब उसकी बहन उसे पीटते देख बचाने पहुंची, तो टीचर ने बहन पर भी वार किया. परिजनों ने स्कूल पहुंचकर वहां मैनेजमेंट से सवाल किया तो दृश्य हैरान करने वाला था. आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट मामले को दबाने और FIR न कराने का दबाव बना रहा है.

फिलहाल परिजनों ने थाने से लेकर SDOP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है. शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही है. आरोप सही पाया गया तो शिक्षिका पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

