भगवान को शादी का कार्ड चढ़ाने जा रहे थे,रास्ते में मिल गई मौत, बेकाबू ऑडी कार ने छीन ली खुशियां, 3 की मौत

Rewa Road Accident: भगवान को शादी का पहला न्योता देने के लिए घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में ही दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस दर्दनाक हादसे के बाद शादी वाले घर में मातम पसर गया है. रीवा जिले में एक दिन दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने बाइक सवार तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही रायपुर कर्चुलियान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार दो पुरुष और एक महिला शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे. तभी रायपुर करचुलियां थाना क्षेत्र के कोस्टा गांव के पास तेज रफ्तार ऑडी कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी. टक्कर इसनी जबरदस्त थी की बाइक सवारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

इलाके में शोक की लहर

मृतकों की पहचान शीतल विश्वकर्मा, भागवत विश्वकर्मा और शिवम विश्वकर्मा के रूप में हुई है. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सभी के शवों को भेज दिया है. इस दर्दनाक हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है, वहीं मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कार की टक्कर के बाद हवा में उछले बाइक सवार

घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक, ऑडी कार बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी, जिसकी स्पीड 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रही होगी. लोगों ने बताया कि कार रीवा से मंगवान की तरफ जा रही थी. जैसे ही मोटरसाइकिल सवारों ने सड़क पार करने कोशिश की पीछे से आ रही ऑडी कार ने उन्हें ज़ोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार हवा में कई फीट ऊपर उछल गए और फिर सड़क पर गिरे.

मातम में बदली शादी की खुशियां

बताया जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वाले एक ही परिवार के थे, जो भगवान को शादी का पहला न्योता देने के लिए अपने घर से निकले थे. टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है. इस हादसे के बाद शादी वाले घर में कोहराम मच गया है और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. इस हादसे के बाद शादी वाले घर में कोहराम मच गया और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

