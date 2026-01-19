Advertisement
राज खुलने के डर की बुजुर्ग दंपत्ति पर जानलेवा हमला: पति की मौत, पत्नी लड़ रही जिंहगी की जंग, गांव के ही निकले हमलावर

Rewa Crime News: रीवा के सोहागी में बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला करने के मामले में पुलिस ने गांव के दी दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी चोरी करने के इरादे से घर में दाखिल हुए थे, इस दौरान दंपत्ति ने आरोपियों को देख लिया. पहचान उजागर होने के डर से आरोपियों ने दोनों पर हमला कर दिया. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 19, 2026, 12:28 PM IST
राज खुलने के डर की बुजुर्ग दंपत्ति पर जानलेवा हमला: पति की मौत, पत्नी लड़ रही जिंहगी की जंग, गांव के ही निकले हमलावर

Rewa Crime News: रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र में रविवार को एक  दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक वृद्ध दंपत्ति पर जानलेवा हमला किया, ताकि अपनी पहचान छुपा सकें. इस वारदात में पति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है और अस्पताल में  जिंदगी और मौत से जूझ रही है.

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया था, लेकिन सोहागी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने वाले कोई बाहर के नहीं, बल्कि गांव के ही लोग हैं. पुलिस पुछताछ में ओरोपियों ने बताया कि वे चोरी करने के इरादे से घर में घुसे थे. इस दौरान बुजुर्ग दंपत्ति ने उन्हें देख लिया, जिसके बाद आरोपियों ने पकड़े जाने और बदनामी के डर से 
दोनों पर हमला कर दिया. 

सख्ती से पूछताछ में हुआ मामले का खुलासा 

मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि यह गांव के ही युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है. आरोपियों ने शुरू में अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की, लेकिन कड़ाई से पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने मामले में हत्या और हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है और घटना के पीछे की पूरी साजिश व कारणों का खुलासा जल्द करने की बात कह रही है. इस घटना से पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया है, और प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है।

