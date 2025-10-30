नैनीताल के जंगल में MP के दो सगे भाई बेहोशी की हालत में मिले, बड़े ने तोड़ा दम, छोटे की हालत नाजुक

MP Latest News-उत्तराखंड के काठगोदाम में मध्यप्रदेश के रहने वाले दो सगे भाइयों ने जंगल में जाकर सुसाइड करने की कोशिश की. जहरीला पदार्थ खाने की वजह से बड़े भाई की मौत हो गई, जबकि छोटे भाई की हालत गंभीर बनी हुई है. युवक को गंभीर हालत में हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल जहरीला पदार्थ खाने की वजह सामने नहीं आई है.

बेहोशी की हालत में मिले दोनों भाई

काठगोदाम थाना प्रभारी विमल मिश्रा ने बताया कि थाना क्षेत्र के बलूटी रोड के किनारे जंगल में दो लोग बेहोशी की हालत में मिले. वहां काम कर रहे मजदूरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बड़े भाई शिवेश मिश्रा को मृत घोषिथ कर दिया. वहीं प्राथमिक उपचार के बाद छोटे भाई को हल्द्वानी रेफर कर दिया.

रीवा के रहने वाले हैं दोनों

थाना प्रभारी विमल मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश के रीवा निवासी दोनों युवक सगे भाई थे. बड़े भाई शिवेश मिश्रा की मौत हो गई है, जबकि छोटे भाई बृजेश मिश्रा (20) की हालत गंभीर बनी हुई है. जिसका इलाज चल रहा है.

परिजनों को दी जानकारी

पुलिस के अनुसार, परिवार वालों को इस घटना की जानकारी दे दी गई है. प्रथम दृष्टि में पारिवारिक कलह का मामला बताया जा रहा है. परिवार वाले मध्यप्रदेश से उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए हैं. परिवार के लोगों के आने के बाद ही जानकारी सामने आ पाएगी. फिलहाल घटना को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं है.

