रीवा से मुंबई के बीच चलेगी 2 स्पेशल ट्रेनें, इटारसी समेत MP के इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

MP Two Special Trains Run: कोहरे का असर रेलवे की यातायात व्यवस्था पर भी दिख रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से की ट्रेनें समय से लेट चल रही है और लेट पहुंच रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनें भी संचालित कर रहा है. पश्चिम मध्य रेल ने भोपाल मंडल के यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रीवा से मुंबई के बीच दो स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जो एमपी के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर स्टॉपेज लेगी, ऐसे में इन ट्रेनों का लाभ एमपी के यात्रियों को मिलेगा.

1 जनवरी से होगा संचालन

पश्चिम मध्य रेल की तरफ से 1 जनवरी और 8 जनवरी 2026 को स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी. वापसी में यह ट्रेनें 2 और 9 जनवरी को लोटेगी. रीवा और मुंबई के सीएसएमटी के बीच दो-दो ट्रिप लगाई जाएगी, ऐसे में इन ट्रेनों का लाभ एमपी के यात्रियों को मुंबई जाने और वापसी करने में मिलेगा. ट्रेनों की जानकारी सामने आ गई है, जबकि इनके लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेन का समय

गाड़ी संख्या 02187 रीवा-सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन 1 जनवरी को दोपहर 3 बजकर 50 चलेगी और अगले दिन दोपहर को 12 बजकर 20 मिनट पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंच जाएगी. वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 02188 सीएसएमटी-रीवा स्पेशल ट्रेन मुंबई से दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर चलेगी और अगले दिन सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर रीवा पहुंच जाएगी. इसी समय पर दूसरी गाड़ी 9 जनवरी को चलेगी और वापसी में अगले दिन 10 जनवरी को लौटेगी.

ये भी पढ़ेंः कोहरे ने रोकी रेलवे की रफ्तार, MP में लेट चल रही यह 7 ट्रेनें, IRCTC से रहे अपडेट

इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

सतना

मैहर

कटनी

जबलपुर

नरसिंहपुर

गाडरवारा

पिपरिया

इटारसी

हरदा

खंडवा

कोहरे की वजह से ट्रेनें हो रही लेट

बता दें कि कोहरे की वजह से ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं. क्योंकि दिल्ली से भोपाल के रूट पर लगातार कोहरे का असर दिख रहा है. उत्तर भारत में फिलहाल कोहरा सबसे ज्यादा हो रहा है, ऐसे में रात और सुबह के वक्त संलाचित होने वाली ट्रेनें सबसे ज्यादा लेट हो रही हैं. ऐसे में यात्रियों की सुविधा को ध्यान रखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. ताकि यात्रियों को परेशानियां न हो. हालांकि रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ट्रेनों का लगातार स्टेट्स देखते रहे.

ये भी पढ़ेंः MP-UP बॉर्डर पर अवैध वसूली की मिली थी शिकायतें, अब होगी सख्ती, वर्दी-नेम प्लेट जरूरी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!