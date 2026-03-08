अमहिया थाना में अचानक उमड़ी महिलाओं-बच्चों की भीड़, फिर पुलिस ने जो किया वह देख हर कोई रह गया दंग!

Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा शहर के अमहिया थाना में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देना और बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना रहा.

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित वक्ताओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि आज के समय में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. चाहे शिक्षा हो, प्रशासन, राजनीति, खेल या विज्ञान का क्षेत्र हर जगह महिलाएं अपनी प्रतिभा और मेहनत से देश और समाज का नाम रोशन कर रही हैं. उन्होंने कहा कि समाज के विकास में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए.

बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बना सकें

इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया. उन्होंने बताया कि अमहिया थाना केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यहां जरूरतमंद बच्चों के लिए एक स्कूल भी संचालित किया जाता है. इस स्कूल के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि वे भी अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकें.

बच्चों-महिालओं से किया संवाद

महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं के साथ संवाद भी किया गया, जिसमें उन्हें शिक्षा के महत्व, आत्मनिर्भर बनने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया. पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को अच्छे संस्कार, पढ़ाई के महत्व और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने के बारे में भी बताया.

समाज के लिए सकारात्मक संदेश

कार्यक्रम के बाद में सभी उपस्थित महिलाओं और बच्चों को महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया गया. इस आयोजन ने समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया कि पुलिस और समाज मिलकर महिलाओं और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं.

रिपोर्टः अजय मिश्रा, रीवा

