Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3134001
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरीवा

अमहिया थाना में अचानक उमड़ी महिलाओं-बच्चों की भीड़, फिर पुलिस ने जो किया वह देख हर कोई रह गया दंग!

Rewa Women's Day Program: महिला दिवस के मौके पर रीवा में एक जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया. जहां पर बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं ने हिस्सा लिया. इस दौरान बच्चों और महिलाओं को जागरूक भी किया गया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 08, 2026, 09:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

(PC: Gemini)
(PC: Gemini)

Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा शहर के अमहिया थाना में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देना और बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना रहा.

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित वक्ताओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि आज के समय में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. चाहे शिक्षा हो, प्रशासन, राजनीति, खेल या विज्ञान का क्षेत्र हर जगह महिलाएं अपनी प्रतिभा और मेहनत से देश और समाज का नाम रोशन कर रही हैं. उन्होंने कहा कि समाज के विकास में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए.

बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बना सकें
इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया. उन्होंने बताया कि अमहिया थाना केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यहां जरूरतमंद बच्चों के लिए एक स्कूल भी संचालित किया जाता है. इस स्कूल के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि वे भी अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चों-महिालओं से किया संवाद 
महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं के साथ संवाद भी किया गया, जिसमें उन्हें शिक्षा के महत्व, आत्मनिर्भर बनने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया. पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को अच्छे संस्कार, पढ़ाई के महत्व और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने के बारे में भी बताया.

समाज के लिए सकारात्मक संदेश
कार्यक्रम के बाद में सभी उपस्थित महिलाओं और बच्चों को महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया गया. इस आयोजन ने समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया कि पुलिस और समाज मिलकर महिलाओं और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं.

रिपोर्टः अजय मिश्रा, रीवा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

rewa news

Trending news

rewa news
थाना में अचानक उमड़ी महिलाओं-बच्चों की भीड़, फिर पुलिस ने जो किया वह देख हर कोई दंग
bhind news
घर में पढ़ाई करते-करते 15 साल की छात्रा की मौत, डॉक्टरों ने बताया साइलेंट अटैक
chhatarpur news
पं. धीरेंद्र शास्त्री की सेवादारों को नसीहत, व्यवहार में बदलाव के लिए भी कहा
shahdol news
एमपी के सबसे बड़े जमीन घोटाले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार
chhattisgarh news
CG के पूर्व डीजीपी विश्वरंजन का निधन, पटना के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस
chhattisgarh news
व्यापारी की कार में रखे थे 8 लाख, पलक झपकते ही 'टोपीवाला' चोर साफ कर गया हाथ!
mp news
क्या आपने देखा है 'कूलर' वाला खेत? किसान ने लगाया करोंड़ों का दिमाग, वजह भी है अनोखी
Droupadi Murmu
राष्ट्रपति के अपमान पर मोहन यादव ने की कड़ी निंदा, बोले- माफी मांगे ममता बनर्जी
mp news
महाकाल दरबार में विजयी भव की गूंज, वर्ल्ड कप फाइनल से पहले इंडिया की जीत के लिए पूजा
mp news
MP Breaking News: शहडोल जमीन घोटाला केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पढें 8 मार्च की बड़ी खबरें