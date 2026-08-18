/वंदे मातरम विवाद पर रीवा में सियासी संग्राम, कांग्रेस महापौर ने पुलिस को दी धमकी, बोले- आने वाली कांग्रेस सरकार में बदला लूंगा

राज्य चुनें
Rewa Mayor Ajay Mishra: वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव में बदलता नजर आ रहा है. दो दिन पहले दोनों दलों के जुलूस के दौरान आमना-सामना, कहासुनी और झूमाझटकी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा नेताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे. इस दौरान नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने डीएसपी राजीव पाठक के सामने कहा कि वे सभी की फोटो खींचकर रख रहे हैं, आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और उनका नाम अजय मिश्रा बाबा है, सभी की लिस्ट तैयार कर बदला लिया जाएगा. महापौर का यह बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है.
मौके पर डीएसपी राजीव पाठक के साथ एएसपी भावना मरावी भी मौजूद थीं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जुलूस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का-मुक्की और झूमा-झटकी की, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की. वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखा गया है. अब महापौर के कथित धमकी भरे बयान और दोनों पक्षों की शिकायतों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है.
क्या बोले रीवा के महापौर?
महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि हमारा कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन एसपी के पास गया था. कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में हम वहां पहुंचे थे. एक दिन पहले जनार्दन मिश्रा, हमारे सांसद और भाजपा के जिला अध्यक्ष कांग्रेस कार्यालय गए थे. वहां उनके साथ करीब 70 लोग थे और उन्होंने अभद्रता की. हमारी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को चप्पल मारी गई, जो उसके सिर में लगी. हमारा कहना था कि पुलिस ने भाजपा और सांसद को प्रोटेक्शन दिया. यह कहां की प्रथा है? आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए सुरक्षा कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम मत कीजिए. उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि, अगर आप भाजपा का बिल्ला लगाएंगे तो जैसे 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान भी मैं वही अजय मिश्रा बाबा था, जिसने चपरासी से लेकर सीनियर स्तर तक 11 लोगों का एक दिन में ट्रांसफर करवाया था. हमने भी सबकी फोटो भेज दी है और हमारे पास भी सबकी फोटो है कि कौन जैसा काम कर रहा है.
पूरे मामले की जांच हो रही
उन्होंने कहा अधिकारियों-कर्मचारियों से अपील करता हूं कि आपका दायित्व जनता की सेवा करना है, इसलिए निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे. बीजेपी के एजेंट बनकर काम करना बंद करें. उन्होने कहा कि हमारे एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते हैं तो आधा किलोमीटर बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, आंसू गैस छोड़ी जाती है और वॉटर कैनन चलाया जाता है, जबकि कांग्रेस कार्यालय में लोगों को लेकर जाकर पत्थर चलने दिए गए. यह किस स्तर की बात है? मेरा आज भी यही कहना है कि पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, राजस्व विभाग समेत सभी अधिकारी-कर्मचारी बीजेपी की गुलामी करना बंद करें. अगर सरकार बनी तो एक बार गाज गिर चुकी है, दोबारा भी गिरेगी. इसको लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भावना मरावी का कहना है महापौर अजय मिश्रा बाबा ने शायद आवेश में आकर यह बयान दिया है. महापौर अपनी मांग को लेकर एसपी कार्यालय आए थे और पूरे मामले की जांच की जा रही है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट