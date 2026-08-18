/वंदे मातरम विवाद पर रीवा में सियासी संग्राम, कांग्रेस महापौर ने पुलिस को दी धमकी, बोले- आने वाली कांग्रेस सरकार में बदला लूंगा

क्या बोले रीवा के महापौर?

महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि हमारा कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन एसपी के पास गया था. कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में हम वहां पहुंचे थे. एक दिन पहले जनार्दन मिश्रा, हमारे सांसद और भाजपा के जिला अध्यक्ष कांग्रेस कार्यालय गए थे. वहां उनके साथ करीब 70 लोग थे और उन्होंने अभद्रता की. हमारी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को चप्पल मारी गई, जो उसके सिर में लगी. हमारा कहना था कि पुलिस ने भाजपा और सांसद को प्रोटेक्शन दिया. यह कहां की प्रथा है? आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए सुरक्षा कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम मत कीजिए. उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि, अगर आप भाजपा का बिल्ला लगाएंगे तो जैसे 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान भी मैं वही अजय मिश्रा बाबा था, जिसने चपरासी से लेकर सीनियर स्तर तक 11 लोगों का एक दिन में ट्रांसफर करवाया था. हमने भी सबकी फोटो भेज दी है और हमारे पास भी सबकी फोटो है कि कौन जैसा काम कर रहा है.