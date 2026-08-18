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वंदे मातरम विवाद पर रीवा में सियासी संग्राम, कांग्रेस महापौर ने पुलिस को दी धमकी, बोले- आने वाली कांग्रेस सरकार में बदला लूंगा

Rewa Politics News: मध्य प्रदेश के रीवा में वंदे मातरम् जुलूस के चलते बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं. दो दिन पहले दोनों दलों के जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं में कहासुनी हुई है. इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की. इस दौरान कांग्रेस महापौर ने पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं. इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले की जांच जारी है.

Written ByAjay MishraEdited ByManish kushawah
Published: Aug 18, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:00 PM IST
वंदे मातरम विवाद पर रीवा में सियासी संग्राम, कांग्रेस महापौर ने पुलिस को दी धमकी, बोले- आने वाली कांग्रेस सरकार में बदला लूंगा
Image Credit: ZEE MEDIA

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