Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3140124
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरीवा

रीवा में सरकारी कार्यालय बना 'बार', ऑफिस टाइम में शराब पीते मिला बाबू, SDM ने जताई कड़ी नाराजगी

Rewa News: रीवा जिले के SDM कार्यालय में प्रशासनिक मर्यादा की घोर अवहेलना का एक मामला सामने आया है. यहां पदस्थ एक बाबू कार्यालय समय के दौरान ही दफ्तर के कमरे में शराब पीते हुए पकड़ा गया.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 14, 2026, 08:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रीवा में सरकारी कार्यालय बना 'बार', ऑफिस टाइम में शराब पीते मिला बाबू, SDM ने जताई कड़ी नाराजगी

Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रशासनिक व्यवस्था की गरिमा पूरी तरह से धूमिल हो गई है. एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें शहर के SDM कार्यालय में तैनात एक क्लर्क (बाबू) को परिसर के अंदर ही शराब पीते हुए दिखाया गया है. रिपोर्टों के अनुसार यह घटना दफ़्तर के समय हुई, जब संबंधित कर्मचारी अपने केबिन में बैठकर शराब पी रहा था, जिसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई. सूचना मिलने पर SDM अनुराग तिवारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की.

ऑफिस टाइम में शराब पीते मिला बाबू
दरअसल, शहर के SDM दफ़्तर में तैनात एक क्लर्क को दफ़्तर परिसर के अंदर ही शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया. रिपोर्टों के अनुसार, बाबू दफ़्तर के समय में एक कमरे में बैठकर शराब पी रहा था जिसकी जानकारी उसके एक सहकर्मी ने अधिकारियों को दी. यह जानकारी मिलते ही, अनुराग तिवारी स्थिति का जायज़ा लेने के लिए तुरंत मौके पर पहुंचे. जांच में जब इस बात की पुष्टि हो गई कि दफ़्तर परिसर के अंदर सचमुच शराब पी गई थी, तो SDM ने इस पर अपनी कड़ी नाराज़गी ज़ाहिर की.

यह भी पढ़ें: TET के विरोध में शिक्षकों ने मांगी सामूहिक इच्छामृत्यु, रैली निकाल राष्ट्रपति-पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

Add Zee News as a Preferred Source

 

SDM ने जताई कड़ी नाराजगी
SDM ने कहा कि सरकारी दफ़्तर में इस तरह की अनुशासनहीनता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और संबंधित कर्मचारी के ख़िलाफ़ सख़्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी. फ़िलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है, और यह घोषणा की गई है कि रिपोर्ट के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासनिक दफ़्तरों के कामकाज को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रीवा" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

rewa newsmp news

Trending news

mp news
इंदौर-शारजाह की उड़ान पर लगा ब्रेक, 28 मार्च तक बंद रहेगी फ्लाइट, नया टाइम टेबल जारी
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: बैतूल और कटनी दौर पर रहेंगे CM मोहन, एमपी में पारा 40 डिग्री पार, पढ़ें 14 मार्च की खबरें
rewa news
रीवा में सरकारी कार्यालय बना 'बार', ऑफिस टाइम में शराब पीते मिला बाबू, फिर हुआ ये
ujjain news
LPG Crisis: उज्जैन के होटलों में हो रहा था LPG गैस का सिलेंजर का दुरुपयोग
LPG gas cylinders
मुरैना में LPG गैस सिलेंडर के लिए मची हाहाकर! एजेंसी के गेट पर रोती बिलखती रही महिला
rewa news
हाईकोर्ट के आदेश पर 23 अवैध निर्माण ध्वस्त, परिवारों ने कलेक्टर ऑफिस में लगाई गुहार
summer special trains
MP के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! अप्रैल से चलाई जाएंगी समर स्पेशल ट्रेनें...
Latest Ujjain News
महाकाल नगरी में जुटेंगे संत, सिंहस्थ 2028 को लेकर किन्नर अखाड़े ने तैयार किया खाका
satna news
TET के विरोध में शिक्षकों का अनोखा विरोध, रैली निकाल राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
Former MLA Murlidhar Patidar
शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर BJP नेता ने जाहिर की चिंता, CM को लिखा पत्र