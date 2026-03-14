रीवा में सरकारी कार्यालय बना 'बार', ऑफिस टाइम में शराब पीते मिला बाबू, SDM ने जताई कड़ी नाराजगी

Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रशासनिक व्यवस्था की गरिमा पूरी तरह से धूमिल हो गई है. एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें शहर के SDM कार्यालय में तैनात एक क्लर्क (बाबू) को परिसर के अंदर ही शराब पीते हुए दिखाया गया है. रिपोर्टों के अनुसार यह घटना दफ़्तर के समय हुई, जब संबंधित कर्मचारी अपने केबिन में बैठकर शराब पी रहा था, जिसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई. सूचना मिलने पर SDM अनुराग तिवारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की.

ऑफिस टाइम में शराब पीते मिला बाबू

दरअसल, शहर के SDM दफ़्तर में तैनात एक क्लर्क को दफ़्तर परिसर के अंदर ही शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया. रिपोर्टों के अनुसार, बाबू दफ़्तर के समय में एक कमरे में बैठकर शराब पी रहा था जिसकी जानकारी उसके एक सहकर्मी ने अधिकारियों को दी. यह जानकारी मिलते ही, अनुराग तिवारी स्थिति का जायज़ा लेने के लिए तुरंत मौके पर पहुंचे. जांच में जब इस बात की पुष्टि हो गई कि दफ़्तर परिसर के अंदर सचमुच शराब पी गई थी, तो SDM ने इस पर अपनी कड़ी नाराज़गी ज़ाहिर की.

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SDM ने जताई कड़ी नाराजगी

SDM ने कहा कि सरकारी दफ़्तर में इस तरह की अनुशासनहीनता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और संबंधित कर्मचारी के ख़िलाफ़ सख़्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी. फ़िलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है, और यह घोषणा की गई है कि रिपोर्ट के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासनिक दफ़्तरों के कामकाज को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

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