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रीवा में पति को गैस सिलेंडर में दफनाने की वायरल कहानी निकली फर्जी, पुलिस ने बताया सच

रीवा में सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर को पुलिस ने पूरी तरह से झूठा और गुमराह करने वाला बताया है, जिसमें दावा किया गया था कि एक पति को गैस सिलेंडर के अंदर दफना दिया गया था.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने साफ किया कि जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और न ही इस मामले में किसी पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत दर्ज कराई गई है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 12, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:34 PM IST
रीवा में पति को गैस सिलेंडर में दफनाने की वायरल कहानी निकली फर्जी, पुलिस ने बताया सच
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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