रीवा में पति को गैस सिलेंडर में दफनाने की वायरल कहानी निकली फर्जी, पुलिस ने बताया सच

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मध्य प्रदेश के रीवा में सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला दावा तेजी से वायरल रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और उसकी लाश को गैस सिलेंडर के अंदर छिपा दिया. इस कथित कहानी से लोगों के बीच हलचल मच गई और यह बात तेजी से हजारों लोगों तक पहुंच गई. हालांकि, जब पुलिस ने मामले की जांच की, तो यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और गुमराह करने वाली निकली.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(CSP) राजीव पाठक ने स्पष्ट किया कि रीवा जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है. न तो किसी पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत दर्ज कराई गई है और न ही पुलिस को इस मामले से जुड़ा कोई सबूत या वीडियो मिला है.
सिलेंडर में दफनाने की वायरल कहानी निकली फर्जी
दरअसल, रीवा में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही एक कथित खबर, जिसमें दावा किया गया था कि एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी और उसकी लाश को गैस सिलेंडर के अंदर छिपा दिया.पुलिस की जांच में पूरी तरह झूठी और गुमराह करने वाली साबित हुई है. इस वायरल दावे ने लोगों के बीच भ्रम और सनसनी फैला दी थी, जिससे तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. अब पुलिस ने मामले की असल सच्चाई सामने ला दी है.
पुलिस ने लोगों से की अपील
पुलिस अब इस अफवाह के स्रोत और इसके पीछे के मकसद की जांच कर रही है. साथ ही वे सोशल मीडिया पर ऐसे गुमराह करने वाले मैसेज शेयर करने वाले लोगों पर भी नजर रख रहे हैं. CSP राजीव पाठक ने लोगों से अपील की है कि वे बिना पुष्टि किए कोई भी खबर या मैसेज आगे न भेजें, क्योंकि गलत और गुमराह करने वाली जानकारी फैलाना कानूनी अपराध हो सकता है. फिलहाल, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही यह बात सिर्फ़ एक अफवाह साबित हुई है और पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. पुलिस ने बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है. न तो किसी पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत दर्ज कराई गई है.
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