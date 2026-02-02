मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूं गम भुलाने को...शराब पीकर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, देखने वालों की लग गई भीड़

Rewa Viral News: मध्य प्रदेश के रीवा शहर के सिविल लाइंस इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब नशे में धुत एक युवती ने सड़क के बीच में हाई-वोल्टेज ड्रामा किया. युवती के अचानक हंगामे से ट्रैफिक रुक गया, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं. इस हंगामे से अफरा-तफरी मच गई, जिससे राहगीर और स्थानीय लोग हैरान रह गए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

शराब पीकर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा

मिली जानकारी के अनुसार उस युवती ने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी कि वह खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई और एक बिज़ी सड़क के बीच में हंगामा करने लगी. वहां से गुज़र रहे लोग और आस-पास के दुकानदार महिला के बर्ताव को देखकर हैरान रह गए. उसके सड़क के बीच में खड़े होकर चिल्लाने की वजह से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया. वहां अफरा-तफरी मच गई और कई लोगों ने तो इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया.

मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची. काफी मशक्कत के बाद पुलिस अधिकारियों ने नशे में धुत युवती को सड़क से हटाया, जिसके बाद ट्रैफिक फिर से शुरू हो सका. पुलिस अब महिला की पहचान करने और उसके इस तरह के व्यवहार के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. चश्मदीदों के मुताबिक, महिला सड़क पर आने-जाने वालों को गालियां दे रही थी, जिससे पैदल चलने वालों और गाड़ी चलाने वालों को काफी परेशानी हो रही थी. सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया.

इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो

पुलिस के मुताबिक युवती बिछिया थाना क्षेत्र के चिरहुला की रहने वाली है. जांच में सामने आया कि एक युवक ने उसे बहुत ज़्यादा शराब पिलाई, फिर उसका मोबाइल फोन चुराकर भाग गया. जिसके बाद युवती ने बीच सड़क पर हंगामा शुरू दिया. युवती के इस हाईवोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

