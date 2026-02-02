Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3095705
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरीवा

रीवा में स्टंटबाज की बेखौफ करतूत, 128 KM की रफ्तार पर एम्बुलेंस के बगल में स्टंट, पुलिस को दी खुली चुनौती

Rewa News-रीवा में हाईवे पर एक युवक ने एंबुलेंस के साथ बाइक पर चलते हुए खतरनाक स्टंट किया है. युवक ने तेज रफ्तार से दौड़ रही बाइक पर खड़े होकर एंबुलेंस के बगल, आगे और पीछे बार-बार स्टंट किए. युवक ने स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी किया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 02, 2026, 06:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रीवा में स्टंटबाज की बेखौफ करतूत, 128 KM की रफ्तार पर एम्बुलेंस के बगल में स्टंट, पुलिस को दी खुली चुनौती

Bike Stunt Viral Video-सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स पाने की भूख लोगों के अंदर इस कदर बढ़ गई है कि वे अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं, ये लोग दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं. मध्यप्रदेश के रीवा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक मरीज लेकर जा रही एंबुलेंस के ठीक बगल में और आगे-पीछे खतरनाक स्टंट करता नजर आ रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

एंबुलेंस के साथ स्टंट
वायरल वीडियो में सचिन नाम का एक युवक तेज रफ्तार हैबी बाइक पर सवार है. वह हाईवे पर चल रही एकएंबुलेंस के पास कभी बाइक पर खड़ा हो जाता है, तो कभी हाथ छोड़कर संतुलन बनाता है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एंबुलेंस का सायरन बज रहा है और वह इमरजेंसी में मरीज को लेकर जा रही है, लेकिन स्टंटबाज उसकी परवाह किए बिना बार-बार एंबुलेंस के करीब जाकर संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है. 

पुलिस को किया टैग
युवक ने सोशल मीडिया पर अपनी रील अपलोड करते हुए पुलिस को टैग किया है और कैप्शन में लिखा है, पुलिस, फील माई रील. इस रील में बाइक की स्पीड का मीटर 128 किलोमीटर प्रति घंटा तक दिखाई दे रहा है. युवक पिछले तीन दिनों लगातार इसी तरह के वीडियो अपने अकांउट पर अपलोड कर रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मोहनिया टनल में किया था उत्पात
बता दें कि यह पहला मामला नहीं है, जहां नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं हों. कुछ समय पहले ही प्रदेश की सबसे लंबी मोहनिया टनल के अंदर भी इस युवक ने इसी तरह के खतरनाक स्टंट किए थे. वीडियो वायरल होने के बाद रीवा के एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन युवक के नए वीडियो ने यह साफ कर दिया है कि उसे पुलिस का खौफ नहीं है.

यह भी पढ़ें-भोपाल में छात्रा से दरिंदगी, 12वीं के छात्र ने कार में किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsviral videorewa news

Trending news

mp news
रीवा में स्टंटबाज की बेखौफ करतूत, 128 KM की रफ्तार पर एम्बुलेंस के बगल में स्टंट
mp news
भोपाल में छात्रा से दरिंदगी, 12वीं के छात्र ने कार में किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
mp news
मंदसौर में डेढ़ किलो MD ड्रग्स जब्त, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.5 करोड़
mp news
ई-चालान के नाम साइबर ठगी, एपीके फाइल भेजकर खाता किया खाली, बैंक से लिया लाखों का लोन
Durg News cg
पत्नी बनाती थी रील्स, कैमरे के सामने नाच-गाने से पति को था एतराज...होता था विवाद
bhopal news hindi
भोपाल जीआरपी के हात्थे चढ़ा यूके-रिटर्न शातिर चोर, विदेश में दो बार कर चुका नौकरी
Narmadapuram news
पचमढ़ी के होटल में LPG सिलेंडर ब्लास्ट, 20 मीटर दूर तक महसूस हुए झटके, चार लोग घायल
chhatarpur news
बागेश्वर धाम में फिर सजेगा कन्या विवाह महोत्सव, 300 बेटियों का होगा ब्याह...
rewa news
मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूं गम भुलाने को...शराब पीकर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा
Tikamgarh news
दूध के लिए 'जल्लाद' बना मालिक: मृत बछड़े का गला काटकर दीवार पर टांगा, जानें मामला