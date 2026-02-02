रीवा में स्टंटबाज की बेखौफ करतूत, 128 KM की रफ्तार पर एम्बुलेंस के बगल में स्टंट, पुलिस को दी खुली चुनौती

Bike Stunt Viral Video-सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स पाने की भूख लोगों के अंदर इस कदर बढ़ गई है कि वे अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं, ये लोग दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं. मध्यप्रदेश के रीवा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक मरीज लेकर जा रही एंबुलेंस के ठीक बगल में और आगे-पीछे खतरनाक स्टंट करता नजर आ रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

एंबुलेंस के साथ स्टंट

वायरल वीडियो में सचिन नाम का एक युवक तेज रफ्तार हैबी बाइक पर सवार है. वह हाईवे पर चल रही एकएंबुलेंस के पास कभी बाइक पर खड़ा हो जाता है, तो कभी हाथ छोड़कर संतुलन बनाता है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एंबुलेंस का सायरन बज रहा है और वह इमरजेंसी में मरीज को लेकर जा रही है, लेकिन स्टंटबाज उसकी परवाह किए बिना बार-बार एंबुलेंस के करीब जाकर संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है.

पुलिस को किया टैग

युवक ने सोशल मीडिया पर अपनी रील अपलोड करते हुए पुलिस को टैग किया है और कैप्शन में लिखा है, पुलिस, फील माई रील. इस रील में बाइक की स्पीड का मीटर 128 किलोमीटर प्रति घंटा तक दिखाई दे रहा है. युवक पिछले तीन दिनों लगातार इसी तरह के वीडियो अपने अकांउट पर अपलोड कर रहा है.

मोहनिया टनल में किया था उत्पात

बता दें कि यह पहला मामला नहीं है, जहां नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं हों. कुछ समय पहले ही प्रदेश की सबसे लंबी मोहनिया टनल के अंदर भी इस युवक ने इसी तरह के खतरनाक स्टंट किए थे. वीडियो वायरल होने के बाद रीवा के एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन युवक के नए वीडियो ने यह साफ कर दिया है कि उसे पुलिस का खौफ नहीं है.

