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प्रयागराज से दोस्तों के साथ घूमने आया था युवक, रील बनाने के चक्कर में गई जान, इटमा वाटरफॉल पर बड़ा हादसा

Itma Waterfall Accident: रीवा के इटमा वाटरफॉल घूमने आए प्रयागराज के एक युवक की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है. रील और फोटो शूट के दौरान झरने के बीच एक पत्थर पर पोज देते समय उसका पैर फिसल गया, जिससे वह गहरे पानी में जा गिरा.

Written ByAjay MishraEdited By:Pooja
Published: Jun 10, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:27 PM IST
प्रयागराज से दोस्तों के साथ घूमने आया था युवक, रील बनाने के चक्कर में गई जान, इटमा वाटरफॉल पर बड़ा हादसा

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