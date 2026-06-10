प्रयागराज का रहने वाला था मृतक युवक

मृतक की पहचान प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) के अनापुर निवासी निसार अहमद के बेटे मोहम्मद तनवीर के तौर पर हुई है. बताया जा रहा है कि तनवीर अपने दोस्त और चचेरे भाई के साथ रीवा के मशहूर इटमा वाटरफॉल देखने आया था. दिन भर घूमने-फिरने के बाद वह शाम करीब 5 बजे इटमा झरने पर पहुंचा, जहां वह झरने के बीच एक चट्टान पर खड़े होकर फोटो और वीडियो कोशिश बनाने की कोशिश कर रहा था. चश्मदीदों ने बताया कि चट्टान बहुत ज्यादा फिसलन भरी थी. जैसे ही तनवीर ने पोज देने की कोशिश की उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे गहरे पानी में गिर गया. इस अचानक हुए हादसे से वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. कुछ लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव और गहराई के कारण उनकी कोशिशें नाकाम रहीं.