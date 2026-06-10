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Itma Waterfall Accident: रीवा के प्रसिद्ध इटमा वाटरफॉल में एक दर्दनाक हादसे में प्रयागराज से घूमने आए एक युवक की जान चली गई. जानकारी के अनुसार मोहम्मद तनवीर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वाटरफॉल घूमने पहुंचा था. इसी दौरान वह रील और फोटो शूट के लिए झरने के बीच मौजूद एक पत्थर पर चला गया. बताया जा रहा है कि पत्थर पर खड़े होकर पोज देते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गया. और तेज बहाव होने के कारण युवक पानी में बह गया.
घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस व राहत दल ने करीब एक घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
प्रयागराज का रहने वाला था मृतक युवक
मृतक की पहचान प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) के अनापुर निवासी निसार अहमद के बेटे मोहम्मद तनवीर के तौर पर हुई है. बताया जा रहा है कि तनवीर अपने दोस्त और चचेरे भाई के साथ रीवा के मशहूर इटमा वाटरफॉल देखने आया था. दिन भर घूमने-फिरने के बाद वह शाम करीब 5 बजे इटमा झरने पर पहुंचा, जहां वह झरने के बीच एक चट्टान पर खड़े होकर फोटो और वीडियो कोशिश बनाने की कोशिश कर रहा था. चश्मदीदों ने बताया कि चट्टान बहुत ज्यादा फिसलन भरी थी. जैसे ही तनवीर ने पोज देने की कोशिश की उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे गहरे पानी में गिर गया. इस अचानक हुए हादसे से वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. कुछ लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव और गहराई के कारण उनकी कोशिशें नाकाम रहीं.
हादसे की हो रही जांच
थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह का कहना है कि नहाने के दौरान हादसे में एक युवक की जान गई है. दोस्तों ने बचाने का प्रयास किया लेकिन बचा नहीं पाए. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. घटना का मुख्य कारण रील बनाने के चक्कर में युवक का पैर फिसला बताया जा रहा है. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है.
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