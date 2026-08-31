पान मसाला लेने निकला युवक, अस्पताल की चौथी मंजिल से कूदा, पुलिस कर रही मामले की जांच

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मध्य प्रदेश के रीवा में संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब 25 वर्षीय युवक ने अस्पताल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी. जानकारी के अनुसार, युवक घर से यह कहकर निकला था कि वह पान मसाला खरीदने जा रहा है, लेकिन इसके बजाय वह अस्पताल पहुंचा और चौथी मंजिल से कूद गया. उसके गिरते ही अस्पताल परिसर में अफरातफरी मच गई. अस्पताल के कर्मचारियों ने घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए भर्ती कराया. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज चल रहा है.
टीबी से पीड़ित था युवक
इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें युवक को अस्पताल की चौथी मंजिल से कूदते हुए देखा जा सकता है. यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. परिवार और पुलिस के अनुसार, युवक लगभग चार साल से टीबी से पीड़ित था और उसका इलाज चल रहा था. आशंका है कि उसने बीमारी और मानसिक परेशानी के कारण यह कठोर कदम उठाया, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. युवक ने आखिर अस्पताल की चौथी मंजिल तक पहुंचकर यह कदम कैसे उठाया, इसको लेकर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. क्या चौथी मंजिल पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे? अगर हां, तो वह वहां कैसे पहुंचा? अस्पताल के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कितनी असरदार है? पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के असली कारणों का पता चल पाएगा.
रीवा से दूसरी खबर
इस बीच, रीवा जिले के बसामन मामा इलाके में एक बड़े पुल के पास हड़कंप मच गया, जब खबर मिली कि एक युवक ने टमस नदी में छलांग लगा दी है. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और पुल के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल बरामद की. बताया जा रहा है कि युवक की पहचान जितेंद्र यादव, पिता राम बहादुर यादव, निवासी ग्राम महरड़ा, जरमोहरा के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और नदी में खोजबीन के लिए जरूरी कदम उठा रही है. हालांकि, उसके छलांग लगाने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवक की तलाश जारी है.
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