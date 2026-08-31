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पान मसाला लेने निकला युवक, अस्पताल की चौथी मंजिल से कूदा, पुलिस कर रही मामले की जांच

Rewa News: रीवा के संजय गांधी अस्पताल में घर से पान मसाला लेने निकला 25 वर्षीय युवक चौथी मंजिल से कूद गया. इस घटना से अस्पताल में हड़कंप मच गया और युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज चल रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByAjay MishraEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 31, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:00 PM IST
पान मसाला लेने निकला युवक, अस्पताल की चौथी मंजिल से कूदा, पुलिस कर रही मामले की जांच

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