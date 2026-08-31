पान मसाला लेने निकला युवक, अस्पताल की चौथी मंजिल से कूदा, पुलिस कर रही मामले की जांच

रीवा से दूसरी खबर

इस बीच, रीवा जिले के बसामन मामा इलाके में एक बड़े पुल के पास हड़कंप मच गया, जब खबर मिली कि एक युवक ने टमस नदी में छलांग लगा दी है. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और पुल के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल बरामद की. बताया जा रहा है कि युवक की पहचान जितेंद्र यादव, पिता राम बहादुर यादव, निवासी ग्राम महरड़ा, जरमोहरा के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और नदी में खोजबीन के लिए जरूरी कदम उठा रही है. हालांकि, उसके छलांग लगाने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवक की तलाश जारी है.