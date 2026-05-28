Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3231726
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरीवा

फेमस यूट्यूबर मनीष पटेल गिरफ्तार, जेल में रहते भी सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव

Manish Patel Arrest: रीवा के यूट्यूबर मनीष पटेल उर्फ पोक्कभान को ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी और पुराने लूट मामले में गिरफ्तार किया गया है. जेल भेजे जाने के बाद भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार नए वीडियो अपलोड होने से चर्चा तेज हो गई है.

Written By  Ajay Mishra|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 28, 2026, 10:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rewa YouTuber News
Rewa YouTuber News

Rewa YouTuber News: रीवा के चर्चित यूट्यूबर मनीष पटेल उर्फ ‘पोक्कभान’ इन दिनों सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं. ब्राह्मण समाज को लेकर सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी उन्हें भारी पड़ गई. सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मनीष पटेल के खिलाफ अलग-अलग थानों में करीब छह मामले दर्ज हैं. इनमें विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का एक लूट का मामला भी शामिल है, जिसमें उसके खिलाफ पहले से स्थायी वारंट जारी था.

बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले मनीष पटेल ने सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज और समाज की बहू-बेटियों को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो शेयर किए थे. वीडियो वायरल होने के बाद रीवा समेत आसपास के इलाकों में लोगों में नाराजगी फैल गई. मामले को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला मानते हुए सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. रीवा सिविल लाइन थाना प्रभारी विजय ने बताया कि मनीष पटेल ने 27 मई को कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
fallback
सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव
मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जेल जाने के बाद भी मनीष पटेल के सोशल मीडिया अकाउंट लगातार एक्टिव हैं. फेसबुक पर उनके करीब 39 लाख फॉलोअर्स हैं और वहां लगातार नए कॉमेडी वीडियो अपलोड हो रहे हैं. 28 मई को भी उनके पेज पर ‘सिलाई की दुकान खोलने के बाद’ और ‘समोसा की दुकान खोलने के बाद’ जैसे वीडियो पोस्ट किए गए. इसके बाद लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि आखिर जेल में रहते हुए वीडियो कौन अपलोड कर रहा है. हालांकि माना जा रहा है कि उनकी टीम पहले से तैयार वीडियो शेड्यूल करके पोस्ट कर रही हो सकती है.

कहां के रहने वाले हैं मनीष पटेल?
मनीष पटेल रीवा जिले के खुटहा गांव के रहने वाले हैं और बघेली भाषा में कॉमेडी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हुए. उनके वीडियो गांव-देहात की बोली और अंदाज की वजह से तेजी से वायरल होते थे. इसी साल 29 जनवरी 2026 को जारी एक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें अभद्र टिप्पणी किए जाने का आरोप लगा. वहीं उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन उनकी पत्नी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. वीडियो में उनके साथ नजर आने वाली अमृता सिंह और इशिका सिंह केवल उनकी को-आर्टिस्ट बताई जाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Latest rewa News

Trending news

Karnataka News
कर्नाटक की राजनीति में उलटफेर, सिद्धारमैया ने छोड़ी कुर्सी, नागदा पहुंचे राज्यपाल
mp wheat procurement
गेहूं खरीदी में मध्यप्रदेश बना नंबर-1, किसानों को 23 हजार करोड़ से ज्यादा का भुगतान
gwalior crime news
LIVE CCTV में कैद हुआ ग्वालियर शूटआउट, रेत विवाद में दामाद की मौत, आरोपी गिरफ्तार
Mohan Yadav
VIP कल्चर को टाटा! काफिला छोड़ मंत्रियों-सांसदों के साथ बस में सवार हुए CM मोहन यादव
mp cm news
कई मामलों में मध्य प्रदेश बना नंबर, सीएम मोहन यादव ने गिनाई उपलब्धियां
Water Crisis
बूंद-बूंद पानी को तरस रहे थे लोग, कलेक्टर के पहुंचते ही 24 घंटे में दूर हुआ जल संकट
mp news
जिस बेटी की हत्या के आरोप में जेल में हैं पिता-भाई, वह प्रेमी संग जिंदा लौटी, जानिए
Twisha Sharma Case
ट्विशा मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, CBI ने रिटा. जज गिरिबाला सिंह को किया गिरफ्तार
Twisha Sharma Case
ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह के घर CBI, छत पर यह कैसा डिवाइस लगा दिया? क्या है इसका काम
damoh news
गजब भाईजान! खुद की कुर्बानी के लिए दूसरे का चमका दिया बकरा, अलीम टोपा गिरफ्तार