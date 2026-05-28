फेमस यूट्यूबर मनीष पटेल गिरफ्तार, जेल में रहते भी सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव

Rewa YouTuber News: रीवा के चर्चित यूट्यूबर मनीष पटेल उर्फ ‘पोक्कभान’ इन दिनों सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं. ब्राह्मण समाज को लेकर सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी उन्हें भारी पड़ गई. सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मनीष पटेल के खिलाफ अलग-अलग थानों में करीब छह मामले दर्ज हैं. इनमें विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का एक लूट का मामला भी शामिल है, जिसमें उसके खिलाफ पहले से स्थायी वारंट जारी था.

बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले मनीष पटेल ने सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज और समाज की बहू-बेटियों को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो शेयर किए थे. वीडियो वायरल होने के बाद रीवा समेत आसपास के इलाकों में लोगों में नाराजगी फैल गई. मामले को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला मानते हुए सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. रीवा सिविल लाइन थाना प्रभारी विजय ने बताया कि मनीष पटेल ने 27 मई को कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.



सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव

मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जेल जाने के बाद भी मनीष पटेल के सोशल मीडिया अकाउंट लगातार एक्टिव हैं. फेसबुक पर उनके करीब 39 लाख फॉलोअर्स हैं और वहां लगातार नए कॉमेडी वीडियो अपलोड हो रहे हैं. 28 मई को भी उनके पेज पर ‘सिलाई की दुकान खोलने के बाद’ और ‘समोसा की दुकान खोलने के बाद’ जैसे वीडियो पोस्ट किए गए. इसके बाद लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि आखिर जेल में रहते हुए वीडियो कौन अपलोड कर रहा है. हालांकि माना जा रहा है कि उनकी टीम पहले से तैयार वीडियो शेड्यूल करके पोस्ट कर रही हो सकती है.

कहां के रहने वाले हैं मनीष पटेल?

मनीष पटेल रीवा जिले के खुटहा गांव के रहने वाले हैं और बघेली भाषा में कॉमेडी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हुए. उनके वीडियो गांव-देहात की बोली और अंदाज की वजह से तेजी से वायरल होते थे. इसी साल 29 जनवरी 2026 को जारी एक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें अभद्र टिप्पणी किए जाने का आरोप लगा. वहीं उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन उनकी पत्नी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. वीडियो में उनके साथ नजर आने वाली अमृता सिंह और इशिका सिंह केवल उनकी को-आर्टिस्ट बताई जाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!