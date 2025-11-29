Advertisement
खतरनाक रतनजोत खाने से 14 बच्चे बीमार, 10 की हालत गंभीर; कलेक्टर पहुंचे BMC

Sagar News: सागर जिले के जैसीनगर ब्लॉक के करैया गांव में रतनजोत (Jatropha) के बीज खाने से बीमार हुए बच्चों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है. स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चों ने अनजाने में ये बीज खा लिए थे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 29, 2025, 08:46 AM IST
Madhya Pradesh News In Hindi: मध्यप्रदेश के सागर जिले के जैसीनगर ब्लॉक के करैया गांव में रतनजोत के बीज खाने से बीमार बच्चों की संख्या 14 हो गई है. इनमें से 10 बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, सागर रेफर किया गया जबकि 4 बच्चों का इलाज जैसीनगर सिविल अस्पताल में जारी है. घटना की जानकारी एसडीएम को मौके पर मिली, जिन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी से बच्चों को अस्पताल भिजवाया. सागर कलेक्टर ने बीएमसी पहुंचकर इलाज की व्यवस्था की समीक्षा की. डॉक्टरों के अनुसार सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं और जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद है.

दरअसल जैसीनगर ब्लॉक के करैया गांव में एक चिंताजनक घटना सामने आई, जहां स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चों ने रतनजोत के बीज खा लिए. रतनजोत का सेवन करने के कुछ समय बाद बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. शुरुआती जानकारी मिलने पर गांव में निरीक्षण के लिए पहुंचे एसडीएम को स्थिति का पता चला. उन्होंने बिना देरी किए सभी बीमार बच्चों को अपनी सरकारी गाड़ी से जैसीनगर सिविल अस्पताल पहुंचाया. यहां प्राथमिक उपचार के बाद 10 बच्चों को उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी) सागर रेफर किया गया, जबकि 4 बच्चों का उपचार जैसीनगर में जारी है.

बताया जा रहा है कि करैया में बच्चों ने स्कूल के बाद रतनजोत के बीज खा लिए थे और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. गांव में SIR के काम का इंस्पेक्शन कर रहे SDM को जब बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली, तो उन्होंने अपनी गाड़ी से प्रभावित बच्चों को हॉस्पिटल भेजा. जयसिंहनगर में इलाज के बाद 10 बच्चों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भेजा गया. यहां सागर कलेक्टर संदीप जी.आर. समेत सीनियर अधिकारियों ने बच्चों की हालत देखी और उन्हें बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए. डॉक्टरों के मुताबिक, बच्चे खतरे से बाहर हैं और जल्द ही ठीक होने की उम्मीद है.

