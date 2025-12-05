Advertisement
शिकारी खुद ही जाल में फंसे! काला हिरण मारने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार; घात लगाकर जंगल के बाहर बैठी थी पुलिस

Sagar Blackbuck Case: मध्य प्रदेश के सागर जिले से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि यह तीनों लग्जरी गाड़ियों से जंगल में काले हिरण का शिकार करने आए थे. वहीं इस दौरान वन विभाग की टीम ने शिकारियों से मांस भी बरामद किया है.

Dec 05, 2025
काला हिरण मारने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार
Sagar Blackbuck News: मध्य प्रदेश के सागर से बड़ी खबर सामने आई है. यहां जंगल में काले हिरण का शिकार करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, रात के समय लग्जरी कारों से शिकार करने आए थे और शिकार करने के बाद वापस जा रहे थे. लेकिन समय पर फारेस्ट की टीम पहुंच गई और फिर इन तीन आरोपियों को धरा गया है. 

मामला सागर जिले के राहतगढ़ क्षेत्र तेहरा तेहरी जंगल बीट का है. यहां बीती रात वन अमले को सूचना मिली थी, कि कुछ लोग जंगल के अंदर है, तो रात 3 बजे फारेस्ट की टीम जंगल में उन्हें सर्च करने पहुंची और सर्चिंग के दौरान देखा कि रात के अंधेरे में दो लग्जरी कारें वहां खड़ी हैं. टीम नजदीक पहुंची, तो इन कारों में लोग दो बोरिया लोड कर रहे थे, टीम ने पकड़ा और बोरिया चैक की तो उनमें मांस भरा हुआ था और साथ में खाल थी और पहली ही नजर में फारेस्ट अधिकारी समझ गए कि ये काले हिरण का मांस और खाल है जो कि मादा हिरन थी.

कहां के रहने वाले हैं शिकारी?
इतना ही नहीं जब कारों की और तलाशी ली गई, तो दोनों में सागौन की लकड़ी ही रखी हुई थी जो इसी जंगल से काटी गई थी. वन अमले ने तीन लोगों को हिरासत में लिया तो इनके पास से मांस चमड़े और सागौन की लकड़ी के अलावा एक बंदूक 15 जिंदा कारतूस और तीन खाली कारतूस बरामद हुए है. फारेस्ट टीम की जांच पड़ताल में पता चला कि इन शिकारियों में 1 मंडी बामोरा और 2 राहतगढ़ क्षेत्र के ही रहने वाले शिकारी है. इन शिकारियों ने और भी लोग हो सकते है जिनके बारे में पता किया जा रहा है.

(रिपोर्टः महेंद्र दुबे, सागर)

(रिपोर्टः महेंद्र दुबे, सागर)

