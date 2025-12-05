शिकारी खुद ही जाल में फंसे! काला हिरण मारने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार; घात लगाकर जंगल के बाहर बैठी थी पुलिस

Sagar Blackbuck News: मध्य प्रदेश के सागर से बड़ी खबर सामने आई है. यहां जंगल में काले हिरण का शिकार करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, रात के समय लग्जरी कारों से शिकार करने आए थे और शिकार करने के बाद वापस जा रहे थे. लेकिन समय पर फारेस्ट की टीम पहुंच गई और फिर इन तीन आरोपियों को धरा गया है.

मामला सागर जिले के राहतगढ़ क्षेत्र तेहरा तेहरी जंगल बीट का है. यहां बीती रात वन अमले को सूचना मिली थी, कि कुछ लोग जंगल के अंदर है, तो रात 3 बजे फारेस्ट की टीम जंगल में उन्हें सर्च करने पहुंची और सर्चिंग के दौरान देखा कि रात के अंधेरे में दो लग्जरी कारें वहां खड़ी हैं. टीम नजदीक पहुंची, तो इन कारों में लोग दो बोरिया लोड कर रहे थे, टीम ने पकड़ा और बोरिया चैक की तो उनमें मांस भरा हुआ था और साथ में खाल थी और पहली ही नजर में फारेस्ट अधिकारी समझ गए कि ये काले हिरण का मांस और खाल है जो कि मादा हिरन थी.

कहां के रहने वाले हैं शिकारी?

इतना ही नहीं जब कारों की और तलाशी ली गई, तो दोनों में सागौन की लकड़ी ही रखी हुई थी जो इसी जंगल से काटी गई थी. वन अमले ने तीन लोगों को हिरासत में लिया तो इनके पास से मांस चमड़े और सागौन की लकड़ी के अलावा एक बंदूक 15 जिंदा कारतूस और तीन खाली कारतूस बरामद हुए है. फारेस्ट टीम की जांच पड़ताल में पता चला कि इन शिकारियों में 1 मंडी बामोरा और 2 राहतगढ़ क्षेत्र के ही रहने वाले शिकारी है. इन शिकारियों ने और भी लोग हो सकते है जिनके बारे में पता किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

(रिपोर्टः महेंद्र दुबे, सागर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!