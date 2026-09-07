/5 साल, 7 बड़ी घटनाएं और दर्जनों मौतें... सागर कांड से पहले उज्जैन से मुरैना तक कब-कब जहरीली शराब ने बरपाया कहर?

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मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद शासन और प्रशासन में हड़कंप मच गया है. मौत की खबर मिलने के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल और एसपी अनुराग सुजानिया ने घटनास्थल का मुआयना किया. हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और 10 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि तितरवारा का मुख्य मास्टरमाइंड अभी भी फरार है. एहतियात के तौर पर, 150 से ज्यादा ग्रामीणों को मेडिकल निगरानी में रखा गया है.
जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन
इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मोहन सरकार ने सहायक आबकारी आयुक्त कीर्ति दुबे, जिला आबकारी अधिकारी दिलीप खंडाते, आबकारी उप निरीक्षक रोशनी उरेते, बंडा थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह कुशवाहा और गूगरा चौकी प्रभारी पूरनलाल लड़िया को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड की प्रभारी नीरजा श्रीवास्तव को ग्वालियर मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है.
जहरीली शराब से मौतों की 5 साल में 7वीं घटना
पिछले पांच सालों में राज्य में जहरीली शराब से मौत की यह सातवीं बड़ी घटना है. सागर की इस घटना ने प्रदेश में पहले हुई ऐसी ही मौतों की यादें ताजा कर दी हैं. इससे पहले उज्जैन, मुरैना, खरगोन और मंदसौर में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है. 2020 में उज्जैन में 12 लोगों की मौत हुई थी. 2021 में खरगोन (2), मुरैना (24 से ज्यादा), मंदसौर (7) और इंदौर (5) में मौतें हुई थीं. 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भिंड और छतरपुर में चार-चार लोगों की मौत हुई थी. 2023 से फरवरी 2026 के बीच जहरीली शराब को लेकर 19 गंभीर शिकायतें मिलीं, हालांकि कोई मौत नहीं हुई. अब सागर में 15 मौतों के बाद अवैध शराब नेटवर्क और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं.
कांग्रेस ने लगाए आरोप
इस घटना पर कांग्रेस का आरोप है कि मई में ही, UP पुलिस द्वारा तस्करों से की गई पूछताछ के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस और आबकारी विभाग को नकली शराब की सप्लाई के बारे में अलर्ट किया गया था, फिर भी समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. वहीं 2021 में जब मुरैना में जहरीली शराब पीने से 24 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, तब अनुराग सुजानिया वहां के एसपी (SP) थे. जांच में यह पता चलने के बाद कि अवैध शराब का धंधा पुलिस की सुरक्षा में चल रहा था, सरकार ने उन्हें उनके पद से हटा दिया था. अब सुजानिया सागर में भी एसपी हैं, जहां 15 लोगों की मौत हुई है.
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