Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3086617
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसागर

गणतंत्र दिवस पर मिली 'आजादी': सागर जेल से रिहा होंगे उम्रकैद काट रहे 9 बंदी

Sagar News: गणतंत्र दिवस के मौके पर सागर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सज़ा काट रहे नौ कैदियों को एक खास माफी के तहत रिहा किया जाएगा. यह रिहाई मध्य प्रदेश सरकार के जेल विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार की जा रही है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गणतंत्र दिवस पर मिली 'आजादी': सागर जेल से रिहा होंगे उम्रकैद काट रहे 9 बंदी

Republic Day 2026: 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सागर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सज़ा काट रहे नौ कैदियों को नई ज़िंदगी मिलने वाली है. मध्य प्रदेश सरकार की जेल सुधार नीति के तहत इन कैदियों को उनकी बची हुई सज़ा में खास छूट देकर रिहा किया जा रहा है. सरकार ने अपनी रिहाई नीति में साफ किया है कि सिर्फ़ उन्हीं कैदियों को यह छूट दी जाएगी जिनका बर्ताव अच्छा रहा है. रेप, POCSO एक्ट के तहत अपराध और दूसरे जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों को कोई राहत नहीं दी गई है.

जेल में दी गई कई चीजों की ट्रेनिंग
जेल प्रशासन का मुख्य मकसद इन कैदियों को समाज में सफलतापूर्वक फिर से शामिल करना है. जेल में रहने के दौरान उन्हें सिलाई, बढ़ईगीरी, लोहार का काम, कंस्ट्रक्शन और प्रिंटिंग जैसे अलग-अलग कामों में ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि रिहा होने के बाद वे आत्मनिर्भर बन सकें.

अब साल में पांच बार किया जाएगा रिहा
एक बड़े बदलाव में मध्य प्रदेश में अब कैदियों को साल भर में पांच मौकों पर रिहा किया जाएगा. पहले रिहाई सिर्फ़ गणतंत्र दिवस, अंबेडकर जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर होती थी. लेकिन अब 15 नवंबर, 'राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस' को भी इसमें शामिल किया गया है. मध्य प्रदेश सरकार ने कैदियों की रिहाई की गाइडलाइंस में ज़रूरी बदलाव किए हैं. जेल प्रशासन ने रिहा हुए कैदियों से अपील की है कि वे अपराध की ज़िंदगी छोड़कर ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पर समाज में योगदान दें.

Add Zee News as a Preferred Source

सागर जेल से रिहा होंगे ये 9 कैदी
सागर सेंट्रल जेल के अधीक्षक मानेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि रिहा होने वाले कैदियों में रोहन आदिवासी, श्यामलाल, ध्रुव सिंह, लक्ष्मण रजक, रज्जन रायकवार, मस्ताना, कल्का कुशवाहा, पलटू पटेल और राजेंद्र लोधी शामिल हैं, जो जेल में उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं और गणतंत्र दिवस के मौके पर रिहा किए जाएंगे.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "सागर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

sagar newsmp news

Trending news

dhirendra shastri
'बेटियों काली बनो, बुर्के वाली नहीं...' धीरेंद्र शास्त्री ने धर्म को लेकर भरी हुंकार
Republic Day
घर से निकलने से पहले जानें आज का ट्रैफिक का हाल, भोपाल में यह सड़कें रहेंगी डायवर्ट
mp news
गणतंत्र दिवस पर MP पुलिस के 21 जांबाज अधिकारी होंगे सम्मानित, 4 को राष्ट्रपति पदक
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: उज्जैन में पहली बार शिप्रा तट पर CM मोहन ने फहराया झंडा, पढ़ें 26 जनवरी की खबरें
jabalpur news
जबलपुर में भीषण हादसा: नर्मदा नदी पर बन रहे पुल की सेंट्रिंग गिरने से 3 की मौत...
ujjain news
उज्जैन में बड़ा हादसा टला: चलती ट्रेन से गिरे यात्री, प्लेटफॉर्म पर मची अफरा-तफरी
ujjain news
सीएम का दिखा अनोखा अंदाज, बैलगाड़ी चलाकर जनता से की मुलाकात, जमकर घुमाई लाठी
barwani news in hindi
खंडवा-वडोदरा हाईवे पर मचा हड़कंप, नर्मदा पुल का धंसा हिस्सा, 11 फीट चौड़ा बना गड्ढा
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ के इन 41 गांवों में पहली बार मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस, जानिए पूरी कहानी
Panna news
जानिए कौन हैं जगदीश प्रसाद? जिनका पीएम ने 'मन की बात' में भी लिया नाम