गणतंत्र दिवस पर मिली 'आजादी': सागर जेल से रिहा होंगे उम्रकैद काट रहे 9 बंदी

Republic Day 2026: 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सागर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सज़ा काट रहे नौ कैदियों को नई ज़िंदगी मिलने वाली है. मध्य प्रदेश सरकार की जेल सुधार नीति के तहत इन कैदियों को उनकी बची हुई सज़ा में खास छूट देकर रिहा किया जा रहा है. सरकार ने अपनी रिहाई नीति में साफ किया है कि सिर्फ़ उन्हीं कैदियों को यह छूट दी जाएगी जिनका बर्ताव अच्छा रहा है. रेप, POCSO एक्ट के तहत अपराध और दूसरे जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों को कोई राहत नहीं दी गई है.

जेल में दी गई कई चीजों की ट्रेनिंग

जेल प्रशासन का मुख्य मकसद इन कैदियों को समाज में सफलतापूर्वक फिर से शामिल करना है. जेल में रहने के दौरान उन्हें सिलाई, बढ़ईगीरी, लोहार का काम, कंस्ट्रक्शन और प्रिंटिंग जैसे अलग-अलग कामों में ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि रिहा होने के बाद वे आत्मनिर्भर बन सकें.

अब साल में पांच बार किया जाएगा रिहा

एक बड़े बदलाव में मध्य प्रदेश में अब कैदियों को साल भर में पांच मौकों पर रिहा किया जाएगा. पहले रिहाई सिर्फ़ गणतंत्र दिवस, अंबेडकर जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर होती थी. लेकिन अब 15 नवंबर, 'राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस' को भी इसमें शामिल किया गया है. मध्य प्रदेश सरकार ने कैदियों की रिहाई की गाइडलाइंस में ज़रूरी बदलाव किए हैं. जेल प्रशासन ने रिहा हुए कैदियों से अपील की है कि वे अपराध की ज़िंदगी छोड़कर ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पर समाज में योगदान दें.

सागर जेल से रिहा होंगे ये 9 कैदी

सागर सेंट्रल जेल के अधीक्षक मानेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि रिहा होने वाले कैदियों में रोहन आदिवासी, श्यामलाल, ध्रुव सिंह, लक्ष्मण रजक, रज्जन रायकवार, मस्ताना, कल्का कुशवाहा, पलटू पटेल और राजेंद्र लोधी शामिल हैं, जो जेल में उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं और गणतंत्र दिवस के मौके पर रिहा किए जाएंगे.

