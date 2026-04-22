तुम्हारे पति पर संकट है...पाखंडी बाबा महिलाओं को डराकर रुमाल में रखवा लेता था जेवर, फिर...

Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जैसीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो एक बाबा का भेष बनाकर महिलाओं के साथ ठगी करता था. आरोपी महिलाओं को उनके पतियों पर आने वाले किसी संभावित खतरे का डर दिखाता था, और किसी विशेष पूजा-पाठ का बहाना बनाकर उनके मंगलसूत्र और गहने लेकर फरार हो जाता था. वह मुख्य रूप से उन महिलाओं को निशाना बनाता था जो घर पर अकेली होती थीं. पतियों की असमय मृत्यु या किसी बड़ी विपत्ति के डर का फायदा उठाकर, वह एक बनावटी पूजा-पाठ का नाटक रचता था.

बाबा बनकर महिलाओं को ठगता था

पूरे मामले की जानकारी देते हुए जैसीनगर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) शशिकांत गुर्जर ने बताया कि 17 अप्रैल को खमरिया रोड भदभदा की निवासी मालती प्रजापति ने एक शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो खुद को बाबा (साधु) बता रहा था, उनके पास आया और पति पर संकट बताकर डरा दिया. फिर पूजा के नाम पर उसका मंगलसूत्र रुमाल में रखवाकर फरार हो गया. जब बाद में उन्होंने रुमाल खोलकर देखा तो पाया कि मंगलसूत्र गायब था. इसी तरह 8 अप्रैल को धाऊ गांव में हेमलता पटेल के साथ भी इसी तरह की धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया था.

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, महिला आरक्षण बिल को लेकर होगी चर्चा, पढ़ें बड़ी खबरें

Add Zee News as a Preferred Source

महिलाओं को डराकर रुमाल में रखवा लेता था जेवर

पुलिस ने एक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर और ग्रामीणों की मदद से आरोपी बलमुकुंद उर्फ ​​हलुआ को गिरफ्तार कर लिया, जो बरखेड़ी गांव का रहने वाला है. पूछताछ के दौरान उसने दोनों अपराध करने की बात कबूल कर ली. पुलिस ने आरोपी से चोरी का सामान बरामद किया है, जिसमें कुल 36 सोने के मोती, 2 सोने के पेंडेंट, साथ ही 10 इलायची के आकार के सोने के मोती, पायल की एक जोड़ी और एक सोने की चेन शामिल है. पुलिस के अनुसार आरोपी उन ग्रामीण महिलाओं को निशाना बनाता था जो भोली-भाली होती थीं, और उसने राहतगढ़ इलाके में भी इसी तरह के अपराध किए हैं. फिलहाल आरोपी के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया गया है, और उसे अदालत के सामने पेश किया गया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!