सागर में जहां मस्जिद की नींव खोदी, वहां अचानक निकले भगवान राम और सीता! मिली हजारों साल पुरानी मूर्तियां

Idol Found in Mosque Area-मध्यप्रदेश के सागर जिले के बंडा विकासखंड के ग्राम पापेट में शुक्रवार को उस समय हलचल मच गई, जब मस्जिद परिसर में नींव की खुदाई के दौरान भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां मिलने की जानकारी फैल गई. यह खबर फैलते ही ग्रामीणों के साथ हिंदू संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे गए और मूर्तियों की पूजा-अर्चना शुरू कर दी. सुरक्षा के लिहाज से गांव में पुलिस बल पहुंचा.

समझाइश देकर लोगों को कराया शांत

सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को समझाइश देकर शांत कराया. वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मामले में पुरातत्व विभाग को सूचना देकर मौके पर बुलाया है. इन मूर्तियों की जांच कराई जाएगी. इसके बाद ही पता चला पाएगा कि मूर्ति कब की है और किसकी है. जांच के बाद ही इनका फैसला होगा.

नींव की खुदाई मे मिलीं मूर्तियां

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्थित मस्जिद परिसर में कमरों के पुनर्निमाण का काम चल रहा है. इसलिए परिसर में खुदाई का काम चल रहा था. खुदाई के दौरान कुछ मूर्तियां मिली हैं. मजदूरों ने मूर्तियों के मिलने की जानकारी लोगों को दी. इसके बाद ग्रामीण और हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी. उन्होंने कहा कि मूर्तियां वहीं रहेंगी जहां से निकली हैं. चबूतरा बनाकर लोगों ने मूर्तियों को बैठाया है. इसके बाद पूजा-अर्चना की गई है.

मस्जिद की जमीन से नहीं निकली मूर्तियां

सगीर खान ने कहा कि मस्जिद की जमीन पर मूर्तियां नहीं निकली है. चंदेली पत्थर है. यहां बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि पास में बनी पत्थरों की खखरी से मूर्तियां मिली हैं. उन्हें मस्जिद परिसर में रखा गया है, चंदेली पत्थर मिला है. कुछ लोगों ने परिसर में मूर्तियां रखकर पूजा की है. इस मामले की जांच होनी चाहिए. करीब 200 साल पहले यह जमीन मस्जिद को दी गई थी.

पुरातत्व विभाग करेगी जांच

इस मामले में बंडा एसडीएम नवीन ठाकुर ने बताया कि पापेट गांव में कुछ लोगों द्वारा निर्माण किया जा रहा है. इस दौरान खुदाई में मूर्तियां मिली हैं. पुरातत्व विभाग इसकी जांच करेा. गांव वालों को कहा है कि पुलिस अभिरक्षा में रखवाकर मूर्तियों की जांच कराई जाएगी. फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है. जहां मूर्तियां निकलने की बात कही जा रही है उक्त जमीन मस्जिद की है. वहां चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाया गया है. मामले की जांच होने तक कोई काम नहीं होगा.

