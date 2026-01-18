नगर पालिका का चुनाव बना हाई-प्रोफाइल, नपाध्यक्ष की कुर्सी बचाने चुनावी रण में उतरीं अंकिता लोखंडे, पति के साथ किया रोड शो

Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर ज़िले के देवरी नगर पालिका का चुनाव इस बार हाई-प्रोफाइल हो गया है. मौजूदा यहां मौजूदा भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अखिलेश जैन एक ऐसे अनोखे चुनाव का सामना कर रही हैं, जहां वोटरों को उन्हें पद पर बनाए रखने या हटाने के बीच चुनना है. वह मैदान में अकेली उम्मीदवार हैं, और वोटरों को यह तय करना है कि उन्हें पद पर बनाए रखना है या हटाना है. यही वजह है कि यह चुनाव नेहा जैन के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है.

खाली कुर्सी-भरी कुर्सी चुनाव

दरअसल देवरी नगर पालिका की मौजूदा भाजपा की नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अखलेश जैन को भरी कुर्सी खाली कुर्सी चुनाव का सामना करना पड़ रहा है. मतलब मैदान में सिर्फ नेहा है वह बिना किसी विरोध के चुनाव लड़ रही हैं और अपनी सीट बचाने के लिए उन्हें वोटों की ज़रूरत है. अगर वह जीतती हैं तो वह नगर पालिका चेयरपर्सन बनी रहेंगी नहीं तो, उन्हें पद से हटा दिया जाएगा. यह चुनाव नेहा जैन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, और अब पूरे शहर में ज़ोरदार राजनीतिक लड़ाई चल रही है.

अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने किया रोड शो

19 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, इसलिए नेहा के समर्थक घर-घर जा रहे हैं. और अब टेलीविज़न इंडस्ट्री के सेलेब्रिटी भी कैंपेन में शामिल हो गए हैं. टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और बिग बॉस फेम विक्की जैन ने देवरी की सड़कों पर रोड शो किया और नेहा जैन के पक्ष में प्रचार किया. इस अनोखे कैंपेन में, दोनों कलाकारों ने वोटर्स से नेहा को वोट देने की अपील की.

विक्की जैन से रिश्ता

दरअसल, बिग बॉस फेम विक्की जैन नेहा जैन के परिवार से जुड़े हैं, और एक्ट्रेस अंकिता का भी जैन परिवार से कनेक्शन है. दोनों को एक छोटे शहर के चुनावों में एक्टिव रूप से कैंपेन करते देखा गया. रोड शो के बाद मीडिया से बात करते हुए, विक्की जैन ने जनता के लिए अपने परिवार के योगदान पर ज़ोर दिया, जबकि एक्ट्रेस अंकिता ने कहा कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण को सपोर्ट करने के लिए कैंपेन में हिस्सा लिया.

