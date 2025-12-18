Advertisement
MP में मिलावट का खेल: धनिया-मिर्ची में मिलाया जा रहा था रंग, कैसे हुआ खुलासा

MP News: एमपी के सागर जिले में मिलावट का बड़ा खेल पकड़ा गया है, यहां एक मसाला चक्की की दुकान पर मसालों में रंग मिलाने का खेल चल रहा था. खाद्य विभाग की कार्रवाई यह मामला सामने आया है.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 18, 2025, 02:30 PM IST
मसालों में मिलावट
मसालों में मिलावट

Sagar News: अब तक अपने मिलावट का खेल चोरी छिपे होते देखा और सुना होगा, लेकिन सागर जिले के देवरी में मिलावट खोरों को किसी का कोई डर नहीं और मसालों में मिलावट उसी जगह पर कर देते हैं, जहां मसालों की पिसाई होती है. गुरुवार की रात खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ऐसे ही एक मसाला चक्की में मिलावट का खेल उजागर किया है, जहां खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. यहां मसालों में रंग मिलाया जा रहा था, जिसके चलते यह कार्रवाई हुई है. खाद्य विभाग ने यहां अचानक छापा मारा था, जिसके बाद यह खुलासा हुआ है. 

सीएम हेल्पलाइन में शिकायत

ये सब सीएम हेल्प लाइन में एक जागरूक नागरिक की शिकायत के बाद हुआ है. दरअसल, देवरी के एक शख्स ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करते हुए बताया कि देवरी शहर के कौशल किशोर वार्ड में संचालित इदरीश खान की मसाला चक्की में पीसे जाने वाले मसालों में बड़े पैमाने पर मिलावट होती है. इस मिलावट में घटिया किस्म के मसालों में रंग मिलाया जाता है, जिससे मसालों की चमक बढ़ जाती है और इस रंग और पालिश की वजह से धनिया मिर्ची मैथी सहित दूसरे मसालों की क्वालिटी खरे मसालों जैसी हो जाती है. इस शिकायत के बाद खाद्य विभाग एक्टिव हुआ और जिस मसाला चक्की की शिकायत की गई थीस, वहां देर शाम छापा मारा गया तो छापे से हड़कंप मच गया. 

मसालों में रंग मिलाते थे
 
चक्की में बड़े पैमाने पर रंग और पालिश के पैकेट्स मिले जिन्हें मसालों में मिलाया जाना था. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जब पूछताछ की तो असल में इस काम में चक्की वाला इदरीश सिर्फ सहयोगी था जो कि मसालों की पिसाई के बाद अपनी चक्की में इन मसालों में रंग मिलाने देता था. जिसके बदले उसे मसालों की पिसाई की कीमत के साथ कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिल जाते थे और जरा से मुनाफे के लिए चक्की संचालक लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ में सहयोगी बन रहा था. इस जानलेवा काम को अंजाम देने वाला इलाके का बड़ा मसाला व्यापारी महेश ठाकुर है जो हर दिन बड़े पैमाने पर यहां चक्की से पिसाई करवाता और फिर मसालों में रंग मिलाने का काम कराया करता था. 

हालांकि यह सवाल भी उठ रहा है कि मसालों में मिलावट का यह खेल कब से चल रहा था. खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रीति राय के मुताबिक शिकायत के निराकरण के लिए चक्की पर छापा मारा गया था और शिकायत सही पाई गई, जिस व्यापारी का ये मसाला और रंग है उसे भी बुलाया गया लेकिन वो मौके पर नहीं आए. फिलहाल मसालों और रंग के पैकेट्स को जब्त किया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है. 

सागर से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट

