ऑटो चालक की ईमानदारी ने जीता सबका दिल, यात्री छोड़ चुका था उम्मीद, अचानक हुआ खुश
ऑटो चालक की ईमानदारी ने जीता सबका दिल, यात्री छोड़ चुका था उम्मीद, अचानक हुआ खुश

Sagar News: सागर जिले में एक ऑटो चालक ने ऐसा काम किया है जिससे पुलिस तक उसकी तारीफ कर रही है, ऑटो चालक की वजह से सुबह से परेशान एक यात्री के चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ गई. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 15, 2025, 12:00 PM IST
सागर में दिखी ऑटो चालक की ईमानदारी
सागर में दिखी ऑटो चालक की ईमानदारी

MP News: कहते हैं लालच अच्छे-अच्छों का मन बहका देता है, लेकिन जो लालच पर जीत हासिल कर लेता है उसकी बात ही अलग होती है. मध्य प्रदेश के सागर शहर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक ऑटो चालक की सब तारीफ कर रहे हैं. क्योंकि यहां एक ऑटो चालक की ईमानदारी चर्चा का विषय बनी हुई है, कटरा बाजार के पास एक ऑटो चालक जयराम रजक ने एक यात्री अरुण पाराशर का खोया हुआ बैग वापस कर सबका दिल जीत लिया, दरअसल, अरुण पाराशर अपने सामान से भरा बैग भूलकर ऑटो में ही छोड़ गए थे, जब जयराम को यह पता चला, तो उन्होंने यात्री की काफी तलाश की, लेकिन उन्हें अरुण का कोई पता नहीं मिला तो वह सीधे पुलिस थाने पहुंच गए. 

ऑटो चालक ने लौटाया बैग

इससे पहले जयराम ने बैग खोलकर देखा कि उसमें 7200 रुपये, मोबाइल फोन, कुछ जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान रखे हुए थे, जयराम ने तुरंत अपना रवैया सही रखते हुए यह सारा सामान गोपालगंज पुलिस थाने में जमा करा दिया. पुलिस ने यात्री की तलाश शुरू की और जल्दी ही अरुण पाराशर का पता लगा लिया, इसके बाद पुलिस ने जयराम और अरुण दोनों को बुलाकर सामान लौटाया, यह घटना ना केवल अरुण पाराशर के लिए खुशी का विषय बनी, बल्कि पूरे इलाके में जयराम की ईमानदारी की तारीफ की गई.

ऑटो चालक की हुई तारीफ 

मामले में ऑटो यूनियन के अध्यक्ष पप्पू तिवारी ने जयराम की इस नेकदिली की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण है. उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिन पहले भी एक ऑटो चालक ने एक महिला के गहने वापस लौटाए थे और ऐसे लोगों से बाकी ऑटो चालकों को भी सीख लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस तरह के उदाहरण न केवल समाज में ईमानदारी को बढ़ावा देते हैं, बल्कि लोगों के बीच विश्वास और मानवता की भावना को भी मजबूत करते हैं, जयराम जैसे ईमानदार लोग समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं. 

बताया जा रहा है कि बैग खो जाने की वजह से यात्री अरुण पाराशर सुबह से ही परेशान था, वह भी लगातार अपना बैग खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब शाम तक अचानक उसे अपना बैग वापस मिलने की जानकारी लगी तो वह खुश हो गया और उसने भी जयराम के इस ईमानदारी की तारीफ की है.

