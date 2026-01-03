Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

CCTV से भी तेज़ निकली ईमानदारी: ऑटो में छूटा गहनों से भरा बैग, खुद बैग लेकर SP ऑफिस पहुंचा ड्राइवर, फिर...

Sagar News: सागर में एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर ने ईमानदारी की एक शानदार मिसाल पेश की है, जो समाज के लिए प्रेरणा बन गई है. ड्राइवर को अपने ऑटो-रिक्शा में एक यात्री का छूटा हुआ बैग मिला, जिसमें लगभग पांच लाख रुपये के कीमती गहने थे. बिना किसी झिझक या लालच के उसने खुद वह बैग सागर SP के ऑफिस ले जाकर पुलिस को सौंप दिया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:25 AM IST
Madhya Pradesh News In Hindi: कहते हैं कि ईमानदार लोगों की हर जगह इज़्ज़त होती है, और आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं. लेकिन जब आप मध्य प्रदेश के सागर के एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर की ईमानदारी के बारे में सुनेंगे तो आप भी उसे सलाम करेंगे. यह बात इसलिए और भी तारीफ़ के काबिल है क्योंकि वह आर्थिक रूप से कमज़ोर है और रोज़ की दिहाड़ी से अपने परिवार का पेट पालता है, फिर भी वह अपनी ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करता. चाहे कुछ रुपयों की बात हो या लाखों की वह अपने उसूलों पर कायम रहता है.

ऑटो में छूटा गहनों से भरा बैग
दरअसल, सागर ज़िले के चितौरा बेलखेड़ी के रहने वाले कैलाश रजक अपनी पत्नी के साथ भोपाल से सागर आए थे. वे बस स्टैंड से ऑटो-रिक्शा लेकर अपने घर जा रहे थे, और गलती से उनका एक बैग ऑटो में ही छूट गया. वह ऑटो मुकेश मिश्रा का था. जब कैलाश घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बैग गायब है और उनका परिवार परेशान हो गया. उन्होंने अपने पड़ोसियों को इस घटना के बारे में बताया. किसी ने उन्हें सलाह दी कि वे सीधे पुलिस कंट्रोल रूम जाकर CCTV कंट्रोल सेंटर में इसकी रिपोर्ट करें ताकि शहर के सर्विलांस कैमरों की मदद से ऑटो का पता लगाया जा सके.

खुद बैग लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा चालक
दूसरी ओर जब ऑटो ड्राइवर मुकेश अपना ऑटो साफ करने गए तो उन्हें अंदर एक बैग मिला. हालांकि उन्हें समझ नहीं आया कि यह बैग किसका है क्योंकि उसने पूरे दिन कई लोगों को सवारी कराई थी और वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि यह किस यात्री का है. ईमानदार मुकेश ने बैग पुलिस को सौंपने का फैसला किया. इस बीच पुलिस के CCTV कंट्रोल रूम ने फुटेज देखा और पुष्टि की कि ऑटो मुकेश का है. इसके बाद पुलिस ने यह CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर किया और लोगों से ऑटो का पता लगाने में मदद करने की अपील की. ​​मुकेश को इस बात का पता नहीं था कि उसके ऑटो का CCTV फुटेज वायरल हो गया है, और वह खुद सागर SP के ऑफिस गया, जहां उसने पुलिस अधिकारियों को अपने ऑटो में मिले बैग के बारे में बताया. यह सुनकर अधिकारी हैरान रह गए.

पुलिस ने किया सम्मान
जब अधिकारियों ने एडिशनल SP लोकेश सिन्हा को घटना के बारे में बताया तो उन्होंने ऑटो ड्राइवर को अपने चैंबर में बुलाया और पीड़ित रजक परिवार को भी जानकारी दी. रजक दंपत्ति आए और अपना बैग देखकर बहुत खुश हुए. जब ​​उन्होंने बैग खोला तो देखा कि गहनों का एक भी टुकड़ा गायब नहीं था. ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी की पूरे शहर में चर्चा होने लगी. एडिशनल SP के चैंबर में मालाएं और मिठाइयां लाई गईं, और कई लोगों की मौजूदगी में एडिशनल SP ने मुकेश को सम्मानित किया. पुलिस ने जनता खासकर ऑटो ड्राइवरों से भी अपील की कि वे मुकेश की ईमानदारी से सीख लें और ऐसा ही सम्मान पाएं.

