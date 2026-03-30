सागर में LPG का बड़ा संकट: पंप पर ऑटो-रिक्शा की लंबी कतारें, गैस मिलेगी या नहीं पता नहीं?

Sagar LPG Shortage: मध्य प्रदेश के सागर शहर में LPG गैस की सप्लाई में रुकावट के कारण ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया है. पिछला हफ्ता LPG से चलने वाले ऑटो-रिक्शा के ड्राइवरों के लिए काफी मुश्किल भरा रहा. शहर में गैस न मिलने के कारण कई ड्राइवरों को अपने वाहन खड़े करने पड़े हैं, जिसका सीधा असर उनकी रोजाना की कमाई पर पड़ा है.

पंप पर ऑटो-रिक्शा की लंबी कतारें

रविवार को जब तिली में स्थित एक पेट्रोल पंप पर LPG टैंकर पहुंचा, तो यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, और कुछ ही पलों में पंप के बाहर ऑटो-रिक्शा की भारी भीड़ जमा हो गई. स्थिति ऐसी हो गई थी कि सड़क पर लगभग 3 किलोमीटर लंबी कतार लग गई, जिससे ट्रैफिक को संभालने में काफी दिक्कतें आईं. हर ऑटो ड्राइवर को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं कतार में इंतजार करते-करते ही उनकी गैस खत्म न हो जाए. फिलहाल पंप प्रबंधन ने हर ऑटो-रिक्शा के लिए अधिकतम ₹700 की गैस की सीमा तय कर दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईंधन मिल सके.

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किल्लत के बीच कालाबाजारी की कोशिश

इतना ही नहीं इस संकट के बीच ऑटो-रिक्शा चालकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि कुछ फ्यूल स्टेशनों ने कमी का फायदा उठाकर मनमाने ढंग से गैस की कीमतें बढ़ाकर ₹100 प्रति लीटर तक कर दी हैं. हालांकि अभी वितरण निर्धारित दरों पर ही हो रहा है, लेकिन आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. ऑटो-रिक्शा चालकों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने की अपील की है, ताकि LPG की आपूर्ति को नियमित किया जा सके और उन्हें हर दिन लंबी कतारों में खड़े होकर घंटों बर्बाद न करने पड़ें.

ऑटो-रिक्शा चालकों ने बताया कि LPG की अनुपलब्धता इतनी गंभीर स्थिति तक पहुंच गई है कि वे अपनी सेवाएं बंद करने की कगार पर हैं. लगभग एक हफ्ते से उनके वाहनों के लिए गैस उपलब्ध नहीं है. आज गैस की सप्लाई आ गई है. हालांकि पंप पर कतार इतनी लंबी है कि किसी को नहीं पता कि उन्हें गैस मिल पाएगी या नहीं.

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